Rusya Moldova ile doğal gaz görüşmelerini sürdürecek

Ülkesi bir doğal gaz kriziyle karşı karşıya ama Nicu Popescu, geleceğe iyimser bakıyor.

"Pazartesi günü ülkemiz tarih yazdı. Moldova, ilk kez Rusya'nın Gazprom'u dışında başka bir kaynaktan doğal gaz satın aldı."

Moldova Dışişleri Bakanı Nicu Popescu'nun söylediği doğal gaz alımı, Polonya'nın PGNiG adlı şirketinden sağlandı. Polonyalı şirketten 1 milyon metre küp doğal gaz alındı.

Ancak bu adım karşısında Gazprom tehdidini gerçekleştirirse Moldova, çok daha fazla doğal gaz satın almak zorunda kalacak. Gazprom, Moldova'yı "doğal gaz vanalarını kapatmakla" tehdit ediyor.

Pazartesi gününe kadar Moldova'nın doğal gazının yüzde 100'ü Rusya'dan geliyordu. Ancak tedarik anlaşması Eylül ayı sonunda sona erdi. Anlaşma güncellenirken Gazprom fiyatları artırdı, Moldova da o parayı ödeyemeyeceğini söyledi. Yeni bir anlaşma henüz sağlanamamışken Rus enerji devi, doğal gaz arzını küçülttü. Öyle ki Moldova, 30 gün olağanüstü hal ilan etmek durumunda kaldı. Bu sırada Gazprom da Moldova'yı "krizi tetiklemekle" suçladı ve "709 milyon dolarlık borcunun geri ödemesini" istedi. Moldova ise böyle bir borca karşı çıkıyor.

Görüşmeler devam ediyor. Moldovyalı yetkililer ancak şartların iki tarafın da çıkarına olması halinde Gazprom'la yeni bir anlaşma imzalayacaklarını söylüyor.

Peki Rusya'yla anlaşmaya varılamadığında, Avrupa'nın en fakir ülkelerinden biri olan Moldova, ihtiyacı olan doğal gazı nereden sağlayacak?

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27/10/2021 15:57