Rusya: NATO'nun Rus sınırlarında tatbikat düzenlemesi savaş riskini artırıyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, NATO'nun Rus sınırına yakın bölgelerde askeri tatbikat düzenleme planlarının savaş riskini artırdığını belirterek, "Bu adım, Avrupa için trajik sonuçlara yol açabilir." dedi.

Zaharova, başkent Moskova'da düzenlediği haftalık basın toplantısında güncel konulara dair açıklamalarda bulundu.

Batılı ülkelerin, Belgorod bölgesinde 65 Ukraynalı esir dahil 74 kişinin içinde bulunduğu Rus uçağının Ukrayna tarafından vurulmasına yönelik tepkisini değerlendiren Zaharova, "Batı, buna çılgınca tepki gösterdi. Yalnızca çılgın insanlar, terör saldırılarını anlayışla karşılayabilir ve savunabilir. Yalnızca beyinsiz, vicdansız ve ahlaksız insanlar terör veya aşırılıkçı eylemlerinde bulunanları destekleyebilir." şeklinde konuştu.

NATO'nun düzenleyeceği "Steadfast Defender 2024" (Kararlı Savunmacı) isimli askeri tatbikata dikkati çeken Zaharova, bunun Rus sınırlarına yakın bölgelerde gerçekleşmesinin "kışkırtıcı" olduğunu belirterek, "Bu adım, bilinçli olarak durumun kötüleşmesini amaçlıyor, savaş riskini artırıyor ve Avrupa için trajik sonuçlara yol açabilir." dedi.

Zaharova, Rusya'nın NATO ülkelerine saldırıma niyetinde de olmadığını ifade etti.

- "Ermenistan'a barış anlaşmasını görüşmek için davetiye gönderildi"

Azerbaycan ve Ermenistan arasında barış anlaşması konusuna da değinen Zaharova, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan'a bu konuyu istişare etmek üzere Moskova'yı ziyaret etmesi için davetiye gönderildiğini aktardı.

Sözcü Zaharova, Ermenistan'a bu konuda birkaç gün önce davetiye iletildiğini kaydetti.