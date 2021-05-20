Rusya: Norveç’e asker gönderilmesinden endişeliyiz

Reykjavik’te düzenlenen Arktik Konseyi toplantısından sonra konuşan Lavrov, “Norveç’te sınırlarımıza yakın bölgede yaşananlardan dolayı endişe duyuyoruz” dedi.

NATO üyesi olan ve Rusya ile kısa bir sınırı bulunan Norveç geçtiğimiz ay ABD’nin ülkedeki üç hava ve bir deniz üssünde tesis kurmasına izin verdiğini açıklamıştı.

Lavrov, “Daha önce yabancı bir ordunun ülkesinde daimi varlığına izin verme gibi bir prensibi olmayan komşumuz Norveç bu uygulamasını değiştirmiş gibi gözüküyor” dedi.

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20/05/2021 17:59