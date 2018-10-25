Rusya: Nükleer anlaşma kararı çok yakında resmileşecek

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin, Sovyetler Birliği döneminde iki ülke arasında imzalanan Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nı feshetme kararına ilişkin, "Bu karar çok yakında ya da 1,5 ay içinde resmileştirilecek." dedi.

Lavrov, Rossiya 24 televizyon kanalına yaptığı açıklamada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un görüşmesi esnasında, ABD'nin anlaşmadan çekilme kararının açıklığa kavuştuğunu belirtti.

Bakan Lavrov, “Bu karar çok yakında ya da 1,5 ay içinde resmileştirilecek. Ardından anlaşma ile belirlenen 6 aylık geri sayım başlayacak. 6 ayın sona ermesinin ardından belge hem kararı alan taraf hem de diğer taraf için geçersiz olacak.” ifadelerini kullandı.

Amerika ile bu ülkenin Avrupa ve Uzak Doğu'daki müttefiklerini korumayı amaçlayan Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması, 1987'de Washington'da imzalanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Soğuk Savaş döneminde Sovyetler Birliği ile imzalanan ve nükleer savaş tehdidini azaltmaya yönelik en önemli adımlardan biri olarak değerlendirilen anlaşmayı feshedeceğini açıklaması dünyada kaygı ile karşılanmıştı.

Trump hafta sonunda "Biz anlaşmada kalan taraf olduk ve anlaşmaya saygı gösterdik ancak Rusya ne yazık ki bu anlaşmaya saygı göstermedi bu nedenle anlaşmayı feshedeceğiz, anlaşmadan çekileceğiz." açıklamasında bulunmuştu.