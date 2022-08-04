Rusya otobüs durağını vurdu: Ölü ve yaralılar var

AFP'de yer alan son dakika gelişmesine göre, Rusya Ukrayna'nın doğusunda bir otobüs durağını vurdu. Gelen ilk bilgilere göre saldırı nedeniyle 8 kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda yaralı olduğu da gelen bilgiler arasında.

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04/08/2022
CNN

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Rusya otobüs durağını vurdu: Ölü ve yaralılar var

Rusya, Ukrayna'da sivil yerleşim alanlarını hedef almaya devam ediyor.

24 Şubat sabahı Ukrayna'ya saldıran Rus ordusu Ukrayna'nın doğusundaki Toretsk kasabasını vurdu.

Bölge valisi saldırıda bir otobüs durağının vurulduğunu açıkladı.

Telegram üzerinden bilgi veren vali 8 kişinin öldüğünü 4 kişinin de yaralandığını duyurdu.

AYRINTILAR GELİYOR...

04/08/2022 14:57
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TAGS: rusya, ukrayna, saldırı, durak,
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