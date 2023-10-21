Rusya: “Pile insani bir mesele”

 Rusya Dışişleri Bakanlığının Pile hakkında açıklama yaptığı bildirildi.

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21/10/2023

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Rusya: “Pile insani bir mesele”

Haravgi ve diğer gazetelere yansıyan habere göre, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcü Vekili Aleksei Zaitsev, Moskova'nın Pile meselesine “karşılıklı kabul edilecek çıkış yolları gerektiren insanî bir mesele” olarak baktığını açıkladı.

Zaitsev medyada yayınlanan her spekülasyona yorum yapamayacaklarına dikkat çektiği açıklamasında, Türkiye ile verimli bir işbirliği içerisinde olduklarını ve Kıbrıs sorunu da dâhil birçok uluslararası ve bölgesel meseleyi görüştüklerini söyledi.

Kıbrıs sorununun çözümünde her iki toplumun da çıkar ve endişelerinin, öncelikle insanî açıdan hesaba katılmasının şart olduğunu vurgulayan Zaitsev, Rusya’nın, Kıbrıs sorununun aralarında 550 ve 541 sayılı olanlar da dahil BM kararlarına dayalı çözümü yaklaşımını yeniden teyit etti.

21/10/2023 12:40
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TAGS: haber, kıbrıs
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