Rusya S-500 füze radar sistemlerini başarıyla test etti

Rus Savun Bakanlığı kaynakları, S-500 Prometheus hava savunma sisteminin radar sistemi ve çok maksatlı radar istasyonunun başarılı bir şekilde test edildiğini ve seri üretime hazır olduğunu açıkladı.

İzvestiya gazetesinin Rus Savunma Bakanlığı kaynaklarına dayandırarak verdiği haberde, radarların son safha testinin Rusya'nın Astragan bölgesindeki 185. Muharebe Eğitim Merkezi'nde yapıldığı belirtildi. S-500 radar sistemi ile birlikte çalışması için tasarlanan Pantsir-SM füze fırlatma sistemleri arasındaki koordinasyona özel önem verildiği ifade edildi. Askeri uzman Anton Lavrov, radarların savaş uçakları ve balistik füzeler gibi uzun menzilli tehditleri karşılaması için tasarlandığını belirtti. Pantsir_SM operatörlerin ise insansız hava araçları için tasarlandığı kaydedildi. S-500 hava savunma sisteminin S-300, S-350 ve S-400 sistemleri ile birlikte çalışacağı belirtildi.

Hava Uzay Savunma Akademisi Başkanı Korgeneral Vladimir, Mart ayında yaptığı açıklamada karadan havaya füze sistemi S-350 ve S-500'lerin 2020'ye kadar Rusya'nın silah sisteminde yer alacağını söyledi.