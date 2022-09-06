Rusya savaşın başından beri fosil yakıt ihracatından 158 milyar euro kazandı

Enerji ve Temiz Hava Araştırma Merkezi analizine göre, fosil yakıtlar içinde en yüksek gelir 76 milyar euroyla ham petrol ihracatından sağlanırken, Rusya'nın doğal gaz gelirleri 35 milyar euroya ulaştı

CREA Baş Analisti Lauri Myllyvirta: "Küresel fosil yakıt fiyatlarındaki artış, ihracat hacimlerindeki düşüşe rağmen Rusya'nın hala fosil yakıtlardan rekor gelir elde ettiği anlamına geliyor"

İstanbul, 6 Eylül 22 (TAK): Rusya Ukrayna'da başlattığı savaşın 6 ayında petrol, gaz ve kömür ihracatından 158 milyar euro kazandı. Bu dönemde fosil yakıt fiyatlarının rekor seviyeye ulaşması Rusya'nın düşen ihracatına rağmen rekor kazanç elde etmesini sağladı.

Enerji ve Temiz Hava Araştırma Merkezi (CREA) analizine göre, Rusya'nın Avrupa Birliğine (AB) fosil yakıt ihracatı savaşın başına göre yüzde 35, toplamda yüzde 18 düştü.

AB'nin Rusya'ya uygulayacağı petrol ambargosunun vurucu etkileri henüz gerçekleşmemesine rağmen, AB'nin Rusya'dan petrol ithalatı da bu dönemde yüzde 17 geriledi. Ambargonun uygulanmasıyla AB'nin Rusya'dan petrol ithalatının yüzde 90 azalması bekleniyor.

Rusya'nın bu dönemde en büyük ihracat artışları Hindistan, Çin, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Türkiye'ye oldu.

​​​​​​​Rusya'nın fosil yakıt ihracatından elde ettiği gelir, savaşın Kremlin'e mal olduğu tahmin edilen 100 milyar euroyu aşarak 6 ayda 158 milyar euro olarak hesaplandı. Fosil yakıt ihracat gelirleri, Rusya'nın federal bütçesine tahmini 43 milyar euro katkı sağladı.

- En büyük gelir ham petrolden

Fosil yakıtlar içinde en yüksek gelir yaklaşık 76 milyar euroyla ham petrol ihracatından sağlanırken, Rusya'nın doğal gaz ihracatı 35 milyar euro, petrol ürünleri ihracatı 26 milyar euro, kömür ihracatı 13 milyar euro ve sıvılaştırılmış doğal gaz ihracatı 9 milyar euro oldu. Ülkenin ihracatında düşüş olmasına rağmen, artan petrol, gaz ve kömür fiyatları Rusya'nın ihracat gelirlerinin yüksek kalmasını sağladı.

Rusya'nın en büyük fosil yakıt ithalatçıları arasında ilk sırayı 85 milyar euroyla AB aldı.

AB ülkeleri içinde Rusya'dan en fazla ithalatı 19 milyar euroylaAlmanya, 11,1 milyar euroyla Hollanda, 8,6 milyar euroyla İtalya, 7,4 milyar euroyla Polonya, 5,5 milyar euroyla Fransa ve 5,2 milyar euroyla Bulgaristan yaptı. Belçika bu dönemde Rusya'dan 4,5 milyar euro ve İspanya 3,3 milyar euroluk fosil yakıt ithalatı yaptı.

AB dışında ülke bazında Çin'in Rusya'dan ithalatı 35 milyar euro, Türkiye'nin 10,7 milyar euro, Hindistan'ın 6,6 milyar euro ve Japonya'nın 2,5 milyar euro oldu.

- Tavan fiyat önerisi

CREA Baş Analisti ve raporun yazarlarından Lauri Myllyvirta, analize ilişkin değerlendirmesinde, "Küresel fosil yakıt fiyatlarındaki artış, ihracat hacimlerindeki düşüşe rağmen Rusya'nın hala fosil yakıtlardan rekor gelir elde ettiği anlamına geliyor. Bununla mücadele etmek için hükümetlerin Rusya'dan yapılan ithalatlara tarifeler veya fiyat tavanları getirmesi ve enerji tasarrufu önlemlerini hızlandırması gerekiyor. Isı pompaları ve elektrikli araçlar aracılığıyla temiz enerji ve elektrifikasyonun yaygınlaştırılmasını hızlandırarak, petrol ve gaz tüketiminin azaltılmasına özellikle odaklanılması gerekiyor" ifadelerini kullandı. ​​​​​​​

Çevresel Girişimler Merkezi Enerji Bölümü Başkanı Kostiantyn Krynytskyi ise şunları kaydetti:

"24 Ağustos'ta Ukrayna genelinde 189 hava saldırısı uyarısı duyuldu ve hem 31'inci Bağımsızlık Günümüze hem de işgalin altı aylık yıldönümüne işaret edildi. Acısına katlandığımız her bombalama fosil yakıtlarla finanse edildi. Ülkelerin temiz enerjiye geçişi hızlandırarak Rus fosil yakıtlarına olan bağımlılıklarını azalttığına dair olumlu işaretler olsa da sürecin acilen hızlandırılması gerekiyor. Yaptırımlar işe yarıyor; bunlar genişletilmeli ve güçlendirilmeli, böylece Rusya onları kolayca atlatamaz."​​​​​​​

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06/09/2022 09:32