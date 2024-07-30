Rusya Savunma Bakanı Belousov, günde yaklaşık 4 bin FPV dron ürettiklerini duyurdu

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30/07/2024

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Rusya Savunma Bakanı Belousov, günde yaklaşık 4 bin FPV dron ürettiklerini duyurdu

Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov, günde yaklaşık 4 bin "FPV (First Person View) dron" ürettiklerini bildirdi.

Belousov, başkent Moskova Askeri Bölgesi’ne gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında açıklama yaptı.

Rusya’nın FPV dron üretimini “dramatik” düzeyde artırdığına işaret eden Belousov, “Az önce kontrol ettim, 4 binin altında, orduya günde yaklaşık 4 bin FPV dron teslim ediyoruz.” dedi.

30/07/2024 23:12
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TAGS: Rusya Savunma Bakanı Belousov, günde yaklaşık 4 bin FPV dron ürettiklerini duyurdu
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