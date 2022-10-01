Rusya Savunma Bakanlığı açıkladı: Çekilme kararı alındı

Rusya Ukrayna'nın doğusunda ilhak ettiği Donetsk bölgesindeki Lyman şehrinden çekildiğini duyurdu.

Rusya-Ukrayna savaşı 7. ayda devam ederken, ülkenin doğusunda şiddetli çatışmalar sürüyor. Rusya, Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk bölgesinde yer alan Lyman şehrinden askerlerini çektiğini duyurdu. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Lyman'da 5 bin Rus askerinin Ukrayna ordusu tarafından kuşatılması riski nedeniyle çekilme kararı alındığı bildirildi. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, askerlerin daha avantajlı hatlara çekildiğini belirtti.

Lyman'ın önemi

Rusya, Mayıs ayı sonlarında Lyman'ı ele geçirdikten sonra Lyman şehrini asker konuşlandırma ve mühimmat tedariki için önemli bir lojistik merkeze dönüştürmüştü. Şehir aynı zamanda Ukrayna'nın doğu ve kuzeydoğusundaki Donetsk, Luhansk ve Harkov bölgelerini birbirine bağlayan önemli bir demiryolu merkezi olarak stratejik öneme sahip.

Lyman'da Ukrayna'nın yeniden kontrol sağlamasının, 24 Şubat'ta işgalin başlamasından bu yana Rusya'nın "en kötü askeri yenilgilerinden biri" olacağı belirtiliyor. Ukrayna ordusunun Lyman'da kontrolü ele geçirirse bu durum Ukrayna'nın Donetsk bölgesinin kuzey kısmını tamamen temizlemesine ve komşu Luhansk bölgesine ilerlemesine izin verecek.

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01/10/2022 22:05