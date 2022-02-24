Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna hava savunması etkisiz hale getirildi

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’daki hava savunma sistemleri, askeri hava limanları ve hava kuvvetlerinin “yüksek hassasiyetli silahlarla” etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığında yapılan açıklamada, Ukrayna’nın doğusundaki Donbas’a özel askeri operasyonun, ülkedeki sivillere yönelik tehdit oluşturmadığı iddia edildi.

Açıklamada, “Ukrayna’daki askeri altyapı, hava savunma sistemleri, askeri hava limanları ve hava kuvvetlerinin yüksek hassasiyetli silahlarla etkisiz hale getirildi.” ifadesine yer verildi.

Putin’den “silahlarınızı bırakın” çağrısı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, perşembe sabahı televizyonda yayınlanan bir konuşmasında, Ukrayna’nın doğusundaki muharebe bölgesinde bulunan Ukraynalı askerlere silahlarını bırakıp evlerine dönmeleri çağrısında bulundu.

Bölgedeki ayrılıkçı sözde yönetimlerin Rusya’dan askeri yardım talebinde bulunduklarını anımsatan Putin, bu durum sonrasında özel bir askeri operasyon düzenlemeye karar verdiğini dile getirdi:

“Operasyonun amacı sekiz yıldır Kiev rejimi tarafından istismara, soykırıma maruz kalan insanları korumaktır. Rusya Federasyonu vatandaşlarına da dahil olmak üzere sivillere karşı çok sayıda kanlı suç işleyenleri adalete teslim etmenin yanı sıra Ukrayna’nın Nazizm’den ve militarizmden arındırılması için çaba göstereceğiz.”

AA/BRT

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24/02/2022 08:35