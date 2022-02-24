Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna'ya ait 74 askeri altyapı tesisi imha edildi

Ordunun ayrıca bir Ukrayna savaş helikopterini ve dört Bayraktar TB-2 İHA'sını düşürdüğü belirtildi

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24/02/2022

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Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna'ya ait 74 askeri altyapı tesisi imha edildi

Rusya Savunma Bakanlığı,  Rus ordusunun havaalanları da dahil olmak üzere Ukrayna'da 74 askeri altyapı tesisini imha ettiğini duyurdu.

Açıklamada, "11 hava kuvvetleri tesisi, üç komuta merkezi, bir deniz üssü ve S-300 ve Buk-M1 hava savunma sistemlerinin 18 radar istasyonu dahil olmak üzere Ukrayna'nın askeri altyapısının 74 kara tesisi devre dışı bırakıldı" denildi.

Ordunun ayrıca bir Ukrayna savaş helikopterini ve dört Bayraktar TB-2 İHA'sını düşürdüğü belirtildi.

24/02/2022 16:38
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