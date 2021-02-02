Rusya sosyal medyadaki protesto çağrılarını yasaklıyor

Rusya'da art arda iki hafta sonu binlerce kişinin katılımıyla Navalni yanlısı gösterilerin düzenlenmesinin ardından sosyal medyadan protesto çağrısı yapılmasını yasaklayan bir yasa yürürlüğe girdi.

Rus hükümeti, internet üzerinden izinsiz protestolara çağrı yapılmasını engellemek için harekete geçti. Bugün yürürlüğe giren yeni yasayla sosyal meyda platformları bu tür protesto çağrılarını aramak ve engellemekle yükümlü kılındı. Yasa uyarınca terörizm ve devlet sırları ile ilgili içeriklere de erişim engeli getirildi. Ayrıca uyuşturucu hazırlanmasına dair bilgiler içeren, çocuk pornografisi bulunduran, intihara özendiren ve Rusya Anayasası'nı tahrik eden içerikler de yasaklandı.

Rus hükümeti, sosyal medya ağlarından Rus muhalif Aleksey Navalni'ye destek gösterilerine çağrı yapılması üzerine sosyal medyadaki aktiviteleri daha sıkı şekilde kontrol etme kararı almıştı. Facebook, Twitter ve YouTube'a kısa süre önce bu gerekçeyle ceza kesilmişti. İki hafta önce zehirlenmesinden sonra tedavi gördüğü Berlin'den ülkesine dönen ve gözaltına alınan Rus muhalif Aleksey Navalni interneti, özellikle de sosyal medyayı etkin şekilde kullanıyor.

Navalni'nin "Putin İçin Bir Saray" başlıklı bir video ile YouTube'da yayınladığı video şu ana kadar 106 milyon kez izlendi. Söz konusu videoda, Karadeniz kıyısında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için inşa edildiği iddia edilen lüks bir sarayın görüntüleri yer alıyor. Sarayın yer aldığı arsanın Monaco Prensliği'nden 40 kat daha büyük olduğu ve inşaatının en az 1,1 milyar euroya mal olduğu belirtiliyor. Putin yönetimi, bu iddiaları geri çevirirken milyarder iş insanı Arkadi Rotenberg ise Cumartesi günü Telegram haber kanalı Mash'in kendisiyle yaptığı röportajda sarayın kendine ait olduğunu açıklamıştı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakın bir isim olan 69 yaşındaki Rotenberg'in ülkenin en zengin isimlerinden biri olduğu belirtiliyor.

HÜKÜMET SÖZCÜSÜ: HOLİGANLARLA GÖRÜŞME YAPILMAZ

Rusya'da Aleksey Navalni'nin serbest bırakılması talebiyle düzenlenen gösteriler ise güvenlik güçlerinin sert müdahalesine rağmen iki haftadır pazar günleri geniş bir katılımla devam ediyor. Siyasi gözaltı ve tutuklamaları takip eden izleme grubu OVD-Info'nun verdiği bilgilere göre, dün düzenlenen gösterilerde 5 bin 300 kişi gözaltına alındı. Gösterilerde gözaltına alınan Navalni'nin eşi Julia Navalni'ye ise gösterilere katılımından dolayı 20 bin ruble (219 euro) ceza kesildi.

Öte yandan Rusya yönetimi, Navalni yanlıları ile diyalog kurulmasının söz konusu olmadığını açıkladı. Kremlin Sözsücü Dmitri Peskov, gazetecilerin sorularını yanıtladığı telefon konferansında, Navalni yanlılarını "holigan" olarak nitelendirerek "Holigan ve provokatörlerle görüşme yapılmaz" ifadelerini kullandı. Polisin gösterilerdeki tutumunu da savunan Peskov, "Tabii ki polis yasa dışı gösterilere katılanlara karşı önlem almak zorundadır" şeklinde sözlerini sürdürdü.

Polis dün göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve elektroşok cihazı kullanmıştı.

NAVALNİ 2,5 YIL HAPİS CEZASI ALABİLİR

Daha önce aldığı bir ceza kapsamındaki şartlı tahliye koşullarını yerine getirmemekle suçlanan Navalni, 30 gün süreyle gözaltına alınmış, avukatlarının yaptığı itiraz ise geçen Perşembe günü reddedilmişti. Mahkemenin Salı günü Navalni hakkındaki kesin kararını vermesi beklenirken savcılık ise gözaltı kararının hapis cezasına dönüştürülmesini talep etti. Navalni'nin avukatı, mahkemenin bu yönde karar vermesi halinde Navalni'nin 2,5 yıl hapis cezası alabileceğini söyledi.

Navalni zehirlenmesinden Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ve Rusya Federal Güvenlik Servisi'ni (FSB) sorumlu tutuyor. Putin ve FSB ise suçlamaları reddediyor.

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02/02/2021 09:23