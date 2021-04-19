Rusya, Sputnik V aşısının yeni etkinlik oranını açıkladı

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19/04/2021

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Rusya, Sputnik V aşısının yeni etkinlik oranını açıkladı

Rusya'nın koronavirüse karşı geliştirdiği "Sputnik V" aşısının etkinlik oranı, son verilere göre yüzde 97,6 olarak belirlendi.

Rus Gamaleya Ulusal Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Enstitüsünün geliştirdiği "Sputnik V" koronavirüs aşısına dair 3,8 milyon kişiden elde edilen veriler incelendi.

Geliştirici ekibin lideri Denis Logunov, her iki dozu da alan söz konusu kişilerde aşının etkinlik oranının yüzde 97,6 olarak tespit edildiğini duyurdu.

Bu yılın başlarında The Lancet dergisi, "Sputnik V"nin etkinlik oranının yüzde 91,6 olduğunu bildirmişti.

19/04/2021 17:35
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TAGS: Rusya, Sputnik V aşısı
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