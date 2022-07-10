Rusya Süper Kupası Zenit'in!

Rusya Süper Kupası'nda şampiyon Zenit St. Petersburg oldu.

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10/07/2022

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Rusya Süper Kupası Zenit'in!

Rusya Süper Kupası finalinde Spartak Moskova'yı 4-0 yenen Zenit St. Petersburg şampiyonluğa ulaştı.

Krestovsky Stadı'nda oynanan maçta Zenit St. Petersburg'a şampiyonluğu getiren golleri 29. dakikada Ivan Sergeev, 34. dakikada Malcom, 46. dakikada Wendel ile 90. dakikada Mateo Casierra attı.

Zenit St. Petersburg 2008, 2011, 2015, 2016, 2020 ve 2021 yıllarının ardından kupayı 7. kez müzesine götürdü.

10/07/2022 10:08
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TAGS: Rusya, Süper Kupası, Zenit
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