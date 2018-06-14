Rusya sürprize izin vermedi! Gol yağmuru...

2018 FIFA Dünya Kupası'nda ilk maçında A Grubu'nda ev sahibi Rusya, Suudi Arabistan'ı 5-0 yendi.

Mücadeleye hızlı başlayan Rusya 12. dakikada Yuri Gazinskiy'nin attığı golle öne geçerken, devreye de 43. dakikada Cheryshev'in golüyle 2-0 önde girdi.

Mücadelenin ikinci yarısında Smolov'un yerine oyuna giren Dzyuba 71'de skoru 3-0 yaptı 90+1'de Cheryshev kaydetti ve Rusya maçı 4-0 kazandı.

Dünya Kupası A Grubu'nun diğer maçı Mısır ile Uruguay ile arasında oynanacak.