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Rusya Türkiye: 1-0 (İlk yarı sona erdi)

Dünya Kupası ve UEFA Uluslar Ligi öncesi milli takımlar hazırlıklarını sürdürürken dostluk maçları heyecanı Rusya Türkiye maçı ile devam ediyor.

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05/06/2018

Rusya Türkiye: 1-0 (İlk yarı sona erdi)
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2018 Dünya Kupası öncesi milli takımlar özel maçlarda bir araya geliyor. İran’ı İstanbul’da mağlup eden, Tunus’la da İsviçre’de berabere kalan Türkiye, Dünya Kupası’nın ev sahibi Rusya’ya konuk oluyor. A Grubu’nda Uruguay, Suudi Arabistan ve Mısır’la kozlarını paylaşacak olan Rusya ile Uluslar Ligi’ne hazırlanan Türkiye’nin kozlarını paylaşacağı maçın canlı anlatımı ve dakika dakika önemli pozisyonları SKOR’da…

Dk. 45: İlk yarı sona erdi.

Dk. 43: Şener Özbayraklı’nın sol kanattan ortasında Kenan Karaman, Ilya Kutepov’un üzerinden altıpasın önünde kafa vuruşunu yapıyor ancak top kaleci Igor Akinfeev’in üzerine gidiyor.

Dk. 38: Sağ çaprazdan kazandığımız serbest vuruşu kullanmak için topun başına Yusuf Yazıcı geçiyor. Yusuf’un vuruşunda top farklı şekilde üstten auta çıkıyor.

GOL! Dk. 35: Çağlar’ın hatasıyla topla buluşan Dzagoev, Samedov’u buldu Samedov topu ağlara gönderdi.

Dk. 23: Aleksandr Golovin’in sol kanattan ortasında Kaan Ayhan kafayla topu tehlikeli bölgenin dışına uzaklaştırıyor.

Dk. 18: Rusya, Yuri Zhirkov ile sol kanattan serbest vuruş kullanıyor. Yuri Zhirkov’un ortasında herkesi geçen top oyun alanının dışına gidiyor.

Dk. 14: Mahmut Tekdemir’in pasıyla Hasan Ali Kaldırım sol kanattan hareketlenmek istiyor ancak ofsayt bayrağı havaya kalkıyor.

Dk. 13: Hasan Ali Kaldırım’ın pasıyla sol kanatta hareketlenen Cengiz Ünder ceza alanı içine ortasını yapıyor ancak top yan ağlarda kalıyor.

Dk. 8: Cengiz Ünder’in kornerden ortasında Çağlar Söyüncü arka direkte dokundu ancak top az farkla auta gitti.

Dk. 1: Maç başladı.

RUSYA – TÜRKİYE

Stat: VEB Arena

Hakem: Ovidiu Alin Hategan

Rusya: Akinfeev, Fernandes, Semenev, Ignashevich, Zhirkov, Golovin, Zobnin, Samedov, Dzagoev, Miranchuk, Smolov

Türkiye: Serkan, Hasan Ali, Çağlar, Kaan, Şener, Okay, İrfan Can, Mahmut, Yusuf, Cengiz, Kenan

Kaynak:SKOR

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TAGS: Rusya, Türkiye
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