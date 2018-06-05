Rusya Türkiye: 1-0 (İlk yarı sona erdi)

2018 Dünya Kupası öncesi milli takımlar özel maçlarda bir araya geliyor. İran’ı İstanbul’da mağlup eden, Tunus’la da İsviçre’de berabere kalan Türkiye, Dünya Kupası’nın ev sahibi Rusya’ya konuk oluyor. A Grubu’nda Uruguay, Suudi Arabistan ve Mısır’la kozlarını paylaşacak olan Rusya ile Uluslar Ligi’ne hazırlanan Türkiye’nin kozlarını paylaşacağı maçın canlı anlatımı ve dakika dakika önemli pozisyonları SKOR’da…

Dk. 45: İlk yarı sona erdi.

Dk. 43: Şener Özbayraklı’nın sol kanattan ortasında Kenan Karaman, Ilya Kutepov’un üzerinden altıpasın önünde kafa vuruşunu yapıyor ancak top kaleci Igor Akinfeev’in üzerine gidiyor.

Dk. 38: Sağ çaprazdan kazandığımız serbest vuruşu kullanmak için topun başına Yusuf Yazıcı geçiyor. Yusuf’un vuruşunda top farklı şekilde üstten auta çıkıyor.

GOL! Dk. 35: Çağlar’ın hatasıyla topla buluşan Dzagoev, Samedov’u buldu Samedov topu ağlara gönderdi.

Dk. 23: Aleksandr Golovin’in sol kanattan ortasında Kaan Ayhan kafayla topu tehlikeli bölgenin dışına uzaklaştırıyor.

Dk. 18: Rusya, Yuri Zhirkov ile sol kanattan serbest vuruş kullanıyor. Yuri Zhirkov’un ortasında herkesi geçen top oyun alanının dışına gidiyor.

Dk. 14: Mahmut Tekdemir’in pasıyla Hasan Ali Kaldırım sol kanattan hareketlenmek istiyor ancak ofsayt bayrağı havaya kalkıyor.

Dk. 13: Hasan Ali Kaldırım’ın pasıyla sol kanatta hareketlenen Cengiz Ünder ceza alanı içine ortasını yapıyor ancak top yan ağlarda kalıyor.

Dk. 8: Cengiz Ünder’in kornerden ortasında Çağlar Söyüncü arka direkte dokundu ancak top az farkla auta gitti.

Dk. 1: Maç başladı.

RUSYA – TÜRKİYE

Stat: VEB Arena

Hakem: Ovidiu Alin Hategan

Rusya: Akinfeev, Fernandes, Semenev, Ignashevich, Zhirkov, Golovin, Zobnin, Samedov, Dzagoev, Miranchuk, Smolov

Türkiye: Serkan, Hasan Ali, Çağlar, Kaan, Şener, Okay, İrfan Can, Mahmut, Yusuf, Cengiz, Kenan

Kaynak:SKOR