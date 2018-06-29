Rusya: Türkiye'deki seçimler Kıbrıs sorununda sürece ivme kazandırmalı

Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimî Temsilcisi Vassily Nebenzia, Türkiye'de 24 Haziran seçimlerinin Kıbrıs sorununda sürece ivme kazandırmasını umut ettiklerini söyledi.



BM Güvenlik Konseyi haziran ayı dönem başkanı Rus Büyükelçi Nebenzia, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.



Türkiye'de 24 Haziran'daki seçimlerin ardından Kıbrıs konusunda herhangi bir adım atılıp atılmayacağına ilişkin soruya Nebenzia, ''Evet, bazı politik gelişmelerin gerçekleşmesini bekliyorduk, Türkiye'deki cumhurbaşkanlığı seçimleri de dahil ve seçimlerin sürece ivme kazandırmasını umuyoruz. Bazı şeyler seçimler nedeniyle gecikmişti." yanıtını verdi.



Nebenzia, taraflarla yakında irtibat kuracağını ifade ederek, ''Ortam şimdi belki biraz farklı ve bir şeylerin başlamasını umuyoruz.'' dedi.



ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 16 Temmuz'da Helsinki'de yapacağı zirveye ilişkin değerlendirmede bulunan Nebenzia, ''Her düzeyde yoğun bir diyaloğun başlayacağını umuyoruz.'' diye konuştu.



Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra Suriye, Ortadoğu, İran nükleer anlaşması ve Ukrayna'daki gelişmelerin de ele alınacağını söyleyen Nebenzia, Trump'ın Rusya ile iyi ilişkiler kurulması gerektiğini sık sık gündeme getirdiğini ve bunun iki ülke için de faydalı olacağını vurguladı.



Nebenzia, memnuniyetle karşıladıkları görüşmenin ikili ve uluslararası ilişkiler açısından umut doğurduğunu belirtti.



Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nün yetkisinin genişletilmesini eleştiren Nebenzia, örgüte kimyasal silahların kim tarafından kullanıldığının tespit yetkisi verilmesine karşı çıktıklarını ve bunun ''kötü bir fikir'' olduğunu dile getirdi. Nebenzia, tespitin BM Güvenlik Konseyince yapılması gerektiğini ve bu kararın Suriye konusundaki siyasi görüşmeleri etkileyeceğini ifade etti.



Suriye'nin güney batısındaki artan çatışmalar ve gerginliğe ilişkin de Nebenzia, bölgede 15 bin DEAŞ ve El-Nusra savaşçının bulunduğunu, terörle mücadelenin devam edeceğini, Rus ordusunun ılımlı muhaliflerle daha önce Doğu Guta'da olduğu gibi tahliye anlaşmasını görüştüğünü söyledi.



Nebenzia, İsrail ile Ürdün'ün endişelerini anladıklarını ve onlarla istişareler yürüttüklerini ifade etti.



Astana sürecine yönelik Nebenzia, ''Bir sonraki toplantı muhtemelen temmuz sonlarına doğru Soçi'de yapılacak.'' açıklamasında bulundu.