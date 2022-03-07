Rusya-Ukrayna arasında 3. tur görüşmeleri bugün yapılacak

ads ads
07/03/2022

ads
ads
ads
Rusya-Ukrayna arasında 3. tur görüşmeleri bugün yapılacak

Ukrayna ve Rusya arasındaki savaş 12. gününe girerken, 3. tur müzakere bugün yapılacak.

Rusya ve Ukrayna heyetleri ateşkes için bugün üçüncü kez masaya oturacak.

Ukraynalı müzakereci David Arakhamiya, "Rusya ve Ukrayna Pazartesi günü düşmanlıkların sona erdirilmesiyle ilgili üçüncü tur müzakereleri gerçekleştirecek" dedi.

Rusya ile Ukrayna arasında Belarus'un Brest kentinde yapılan müzakerelerin ikinci turu perşembe günü yapılmıştı.

Ukrayna-Rusya görüşmesinde, taraflar, sivillerin tahliyesi için ortak insani koridor oluşturulması konusunda mutabakata varmıştı. 3. tur müzakere yapılmasına da karar verilmişti. 

07/03/2022 12:05
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS:
MANŞETLER

HK DÜNYA

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.