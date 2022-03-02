Rusya- Ukrayna arasındaki ikinci görüşme bu akşam yapılacak

Ukrayna ve Rusya arasındaki ikinci tur barış görüşmelerinin bugün akşam saatlerinde yapılacağı açıklandı. Daha önce, Kremlin sözcüsü Peskov, "Heyetimiz bügün akşama kadar Ukrayna heyetini bekliyor olacak" açıklamasında bulunmuştu.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin 7'inci gününde başken Kiev'de direniş devam ederken, bir yandan da müzakere görüşmeleri için iki devlet arasındaki temas sürüyor.Rus Tass haber ajansı Ukrayna Devlet Başkanı Ofisi'ne dayandırdığı haberinde iki taraf arasındaki barış görüşmelerinin ikincisinin bugün akşam saatlerinde yapılacağını açıkladı.

Ancak, henüz yer ve zaman konusunda resmi açıklama yapılmadı. Rus interfax ajansı ise bugün geçtiği haberde, güvenilir bir kaynağın verdiği bilgiye göre görüşmenin bugün yapılmasının lojistik sorunlar nedeniyle mümkün olamayabileceğini duyurdu.

"BİZ HAZIRIZ"

Öte yandan saatler önce Kremlin sözcüsü Peskov, "Heyetimiz bugün akşama kadar Ukrayna heyetini bekliyor olacak" açıklamasını yaptı.

İlk yapılan yorumlarda, görüşmelerin Belarus-Polonya sınırında bulunan Brest bölgesinde düzenlenebileceği iddia edildi.

İLK GÖRÜŞMEDE BEKLENEN SONUÇ ÇIKMADI

Geçtiğimiz gün iki taraf birinci görüşmeyi gerçekleştirmiş, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya ile yapılan müzakerelerde henüz Ukrayna'nın istediği bir sonucun çıkmadığını söylemişti.



Ukrayna heyetinin katılımcısı ve Zelenski'nin danışmanı Mihail Podolyak Rusya'nın hala aşırı derecede önyargılı olduğunu açıklamıştı.

Podolyak, "Rusya tarafı, ne yazık ki, hala başlattığı tahripkar sürece dair önyargılı bakışını sürdürüyor" demişti.

Rus heyetine başkanlık eden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Müşaviri Vladimir Medinskiy, yaptığı açıklamada, gündemdeki bütün maddeleri tek tek ele aldıklarını belirterek, “Ortak pozisyonlarda tahmin edebileceğimiz bazı noktalar bulduk” ifadelerini kullanmıştı.

Bu habere tepkiniz:



02/03/2022 14:30