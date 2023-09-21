Rusya: Ukrayna, Kırım, Kursk, Belgorod ve Oryol bölgelerine İHA saldırıları düzenledi

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21/09/2023

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Rusya: Ukrayna, Kırım, Kursk, Belgorod ve Oryol bölgelerine İHA saldırıları düzenledi

 Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Karadeniz, Kırım, Kursk, Belgorod ve Oryol bölgelerine insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırılar düzenlediğini duyurdu.

Bakanlıktan saldırıya ilişkin yapılan açıklamada, "20 Eylül'ü 21 Eylül'e bağlayan gece Kiev rejiminin uçak tipi insansız hava araçlarıyla (İHA) Rusya Federasyonu topraklarındaki nesnelere saldırı girişimleri engellendi." ifadeleri kullanıldı.

Rus hava savunma sistemlerinin Karadeniz ve Kırım toprakları üzerinde 19 Ukrayna İHA'sını imha ettiği aktarılan açıklamada, Kursk, Belgorod ve Oryol bölgeleri üzerinde de birer İHA'nın düşürüldüğü kaydedildi.

21/09/2023 17:34
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TAGS: Rusya: Ukrayna, Kırım, Kursk, Belgorod ve Oryol bölgelerine İHA saldırıları düzenledi
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