Rusya: Ukrayna, Kırım'a S-200 füzesiyle saldırı girişiminde bulundu

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın S-200 füzesiyle Kırım'a saldırı girişiminde bulunduğunu duyurdu.

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19/08/2023

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Rusya: Ukrayna, Kırım'a S-200 füzesiyle saldırı girişiminde bulundu

Bakanlıktan gece saatlerinde gerçekleşen saldırı girişimiyle ilgili yapılan açıklamada, "19 Ağustos gecesi, Kiev rejimi saldırı versiyonuna dönüştürülmüş S-200 hava savunma güdümlü füzesiyle Kırım'a terör saldırısı girişiminde bulundu." ifadesi kullanıldı.

Ukrayna füzesinin zamanında tespit edildiği ve Rus hava savunma sistemleri tarafından havada engellendiği belirtilen açıklamada, herhangi bir hasar ve zayiat olmadığı kaydedildi.

Kırım, 2014'te Rusya tarafından ilhak edilmişti.

19/08/2023 12:17
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TAGS: rusya, ukrayna
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