Rusya-Ukrayna krizinin turizm ve ekonomiye etkisinden endişe ediliyor

Rusya ile Ukrayna arasında tırmanan krizin yalnız Rum turizmini değil ekonominin çeşitli alanlarını da olumsuz etkilemesinden endişe ediliyor.

Alithia’ya göre Rum Turizm Müsteşarlığı’ndan bir kaynak, Güney Kıbrıs’ın göreceği olumsuz etkinin ölçüsünün, Rusya’ya yönelik kararlaştırılacak yaptırımlara ve yaptırımların süresine bağlı olacağını söyledi.

Rus şirketlerinin ülkede faaliyet gösteriyor olması nedeniyle Rusya ile çok yakın ilişkileri olan Güney Kıbrıs’a turist akışının büyük bölümünün Rusya ve Ukrayna’dan geldiği hatırlatılan haberde, pandemi öncesinde bu iki ülkeden gelen turistlerin, toplam turist miktarının yüzde 25’ini oluşturduğuna dikkat çekildi, iki ülke arasındaki tansiyon nedeniyle rezervasyon iptallerinden korkulduğu kaydedildi.

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23/02/2022 13:57