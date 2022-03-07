Rusya-Ukrayna savaşı sonrası piyasalar yangın yeri: Petrol fiyatları 130 doları aştı

Brent petrolün varil fiyatı Rus petrolüne ambargo endişeleriyle 130 doların üzerine çıktı. Şu sıralar 130 dolar/varilin hemen altında işlem görüyor.

ABD Kongresi Rusya'dan petrol ithalatını yasaklamak için hazırlanıyor. Tedarik endişeleriyle Şubat 2013'ten bu yana en yüksek seviye olan 118,4 dolara seviyesine kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, 130 dolar/varili aşarak 14 yılın zirvesini gördü. Rus petrolünde yaşanacak bir sıkıntının hafifletilmesini sağlayacak İran petrolünün piyasaya gelebilmesi için ABD yaptırımlarının kaldırılması yönündeki müzakerelerin yavaş ilerlemesi de petrol fiyatlarındaki yükselişe destek veriyor.

Brent petrolü bu sabah 2008'den bu yana görülen en yüksek seviye olan 139,13 dolar/varili gördü. Brent petrolü şu sıralarda Cuma gününe göre yaklaşık yüzde 10 artışla 130 dolar/varilin hemen altında işlem görüyor. Amerikan Batı Teksas petrolü de yaklaşık yüzde 9 yükselişle 125,61 dolar/varil seviyesinden işlem görüyor.

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07/03/2022 08:41