Rusya-Ukrayna savaşı... Bir gazeteci daha öldürüldü

Bağımsız Rus internet sitesi The Insider için Kiev ve Lviv'den haberler yapan gazeteci Oksana Baulina'nın(42) Rus güçlerinin saldırısı sonucu Kiev'de öldüğü belirtildi.

The Insider'dan yapılan açıklamaya göre; Baulina, Podil semtinde oluşan hasarı çekerken topçu ateşi nedeniyle öldü.

Rus Gazeteci Oksana Baulina'nın Rus muhalif lider Aleksey Navalni'nin yolsuzluk karşıtı derneği için çalıştığı ve Rusya'dan ayrıldığı belirtildi.

Navalni'nin kurduğu Etkin Yolsuzluk Karşıtı Derneği, geçen yıl Putin yönetimi tarafından illegal ilan edilmiş ve çalışanları Rusya'yı terk etmişti.

42 yaşındaki Baulina, kariyerine 'Time Out Moscow' ve 'In Style' gibi hayata dair haberler yapan dergilerde başlamış fakat 10 yıllık bir sürecinin ardından siyasi işlere kaymış ve Navalni'nin derneğinde yapımcı olarak görev almıştı.

Baulina, derneğin merkezine yönelik polis baskını sonrası kısa süre gözaltında kalmıştı.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından bir ay geçerken, Baulina, The Insider sitesi için Kiev ve Lviv'den haberler yapmıştı.

ÜÇ GAZETECİ DAHA ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

İki hafta önce ABD'li gazeteci ve yönetmen Brent Renaud (50) Kiev'in dışındaki İrpin kasabasında çekim yaptığı sırada vurularak öldürülmüştü.

Renaud'un ölümünden iki gün sonra Amerikan yayın kuruluşu Fox News için çalışan kameraman Pierre Zakrzewski (55) ile Oleksandra Kubshinova (24) yine Kiev dışında araçlarına ateş sonucu hayatlarını kaybetmişti.

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24/03/2022 08:43