Rusya-Ukrayna savaşında 25. gün...

Rusya ve Ukrayna arasında 24 Şubat’ta başlayan savaş 25 gündür devam ediyor.



Son olarak, Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, Kiev'in Podilskyi semtinde patlama seslerinin duyulduğunu belirtti.

Mevcut bilgilere göre, patlamaların bir alışveriş merkezi ve bazı apartmanlarda gerçekleştiğini kaydeden Kliçko, "Kurtarma ekipleri, sağlık görevlileri ve polis olay yerinde" dedi.

Kliçko, patlamalar sonucu bir kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

MÜZAKERELER BUGÜN DEVAM EDECEK

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta ateşkes sağlanması için başlatılan müzakerelerin 21 Mart Pazartesi günü çevrim içi devam edeceğini bildirdi.



Podolyak, Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakereler ile ilgili yaptığı açıklamada, müzakerelerin bugün çevrim içi devam edeceğini belirterek, "Bundan önce çalışma alt gruplarında son derece yoğun bir çalışma vardı." dedi.

"RUSYA'NIN İLERLEYİŞİ DURDURULDU"

Ukrayna Devlet Başkanlığı Danışmanı Aleksey Arestoviç, Rusya'nın tüm cephelerde ilerleyişinin durdurulduğunu bildirdi.



Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının 25'inci gününü değerlendiren Arestoviç, "Rusya'nın tüm cephelerdeki ilerleyişi durduruldu. Rus tarafının bu gidişatı tersine çevirecek gücü kalmadı" dedi.



Tarafların bu arada yeni taktik eylemler içinde olduğunu belirten Arestoviç, "Karşılıklı çarpışmalar sürüyor ama biz çarpışmayı daha iyi yapıyoruz. değerlendirmesinde bulundu.



Rusya'da askeri personele yönelik baskıların başladığını söyleyen Arestoviç, Rusya Federal Güvenlik Servisi'nin teftişlerinin sonucunda ordudaki komutanların bile korkaklık ve karakter zayıflığı ile suçlanmaya başladığını söyledi.

MARIUPOL'DEN İNSANİ YARDIM KORDİORLARI AÇILACAK

Rusya Savunma Bakanlığı, 21 Mart sabah itibari ile Mariupol'den insani yardım koridorlarının açılacağını duyurdu.



Rusya Savunma Bakanlığı Ulusal Kontrol Merkezi Başkanı Mihail Mizintsev, yaptığı açıklamasında, Ukrayna’daki insani yardım koridorları ile ilgili değerlendirmelerde bulundu, Moskova saatiyle 10.00'dan itibaren Mariupol'den doğu ve batıya insani yardım koridorlarının açılacağını belirtti.



Mizintsev, taraflara sabah saat 09.30'dan itibaren karara uymak için ateşkes çağrısında bulundu.

RUS GÜÇLERİ MARİUPOL'DE OKUL VURDU: 400 KİŞİ ENKAZ ALTINDA KALDI

Diğer taraftan, sivil bölgeleri de hedef alan Rusya, Mariupol'de bir okulu vurdu. Mariupol Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, Levoberezhny bölgesinde bulunan 12 numaralı sanat okulunun vurulduğu belirtilerek, "Irkçı ordu yeniden insanların Rus bombardımanından sığındığı yeri vurdu. Rus işgalciler, çocukların, kadınların ve yaşlı insanların saklandığı Levoberezhny bölgesinde bulunan ve yaklaşık 400 kişinin bulunduğu 12 numaralı sanat okulunu bombalarla vurdu. Enkaz altında kalanların durumu netleştiriliyor. Rus ordusu, Ukrayna halkına karşı yaptığı soykırımı devam ettiriyor. İnsanlık dışı savaş suçlarını işleyenler hesap verecek" denildi.

Rus güçleri Ukrayna'nın Mariupol kentinde sığınak olarak kullanılan bir okulu vurdu.

UKRAYNA: RUS ORDUSU 14 BİN 700 ASKER KAYBETTİ



Ukrayna'ya saldıran Rus ordusunun 14 bin 700 askerini, 96 uçağını, 118 helikopterini ve 476 tankını kaybettiği bildirildi.



Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun 24 Şubat-20 Mart'taki kayıplarıyla ilgili verileri paylaştı.



Buna göre, Ukrayna'ya saldıran Rus ordusundan 14 bin 700 asker öldürüldü, Ruslara ait 96 uçak, 118 helikopter, 476 tank, 1487 zırhlı araç, 230 top, 74 roketatar sistemi ve 44 hava savunma sistemi imha edildi.



Rus güçleri 947 araç, 3 hafif sürat teknesi, 60 yakıt aracı ve 21 insansız hava aracını (İHA) da kaybetti.​​​​​​​​​​​​​​

RUSYA İLK DEFA KİNJAL FÜZESİ KULLANILDIĞINI AÇIKLADI



Rusya, Ukrayna'ya saldırısında ilk defa Kinjal hipersonik füzesi kullandığını açıkladı.



Savunma Bakanlığı'nın verdiği bilgiye göre Ukrayna'nın İvano-Frankivsk bölgesinde füze ve uçak mühimmatı için kullanılan büyük bir yeraltı deposu hedef alındı.Bakanlık deponun hipersonik füzelerle imha edildiğini bildirdi.



Ayrıca Odessa yakınlarında Ukrayna ordusuna ait radyo ve keşif merkezlerinin de hedef alındığı belirtildi.

Birçok ülkede hava sahalarının kapatılması uçuş sürelerinin uzamasına yol açtı.

Çatışmalar sürerken Ukrayna Savunma bakanlığı, Azak Denizi'ne erişimi geçici olarak kaybettiklerini açıkladı. Rus kuvvetlerinin Mariupol'daki kuşatmayı sıkılaştırdığı vurgulandı.



Bununla birlikte, Mİkolayiv'de Ukraynalı askerlerin barındığı bir kışlaya füze saldırısı düzenlendi. Saldırı gerçekleştiğinde kışlada yaklaşık 200 askerin uyuduğu açıklandı. Enkaz alanında kurtarma çalışmalarının sürdüğü, onlarca askerin öldüğü bildirildi.



SİVİLLERİN TAHLİYESİ SÜRÜYOR



Diğer taraftan, Ukrayna ve Rusya, insani yardımların ulaşması ve sivillerin ayrılabilmesi için 10 insani koridor kurulması konusunda anlaştı. İnsani koridorların liman kenti Mariupol, Kiev bölgesindeki kasabalar ve Luhansk'taki birçok noktayı kapsadığı bildirildi.



Ukrayna Başbakan Yardımcısı Iryna Vereshchuk, Kiev ve Luhansk'taki koridorların çalıştığını ancak Mariupol'de Rus birliklerinin otobüslerin geçmesine zorluk çıkardığını söyledi.

Ukrayna'dan sivillerin tahliyesi sürüyor.

Mariupol'den çıkabilen siviller ise Zaporijya kentine ulaştı.



Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinin verilerine göre 24 Şubat-18 Mart tarihleri arasında 3 milyon 328 bin 692 mülteci komşu ülkelere geçti.



Bu kişilerin yarısından fazlası Polonya'ya 500 bin kadarıysa Romanya'ya sığındı.



Donetsk ve Luhansk bölgelerindense 18-23 Şubat'ta 50 bin kişinin Rusya'ya geçiş yaptığı kaydedildi.



BM verilerine göre , 24 Şubattan bu yana en az 847 sivil hayatını kaybetti. 1399 sivil de yaralandı. Bu sayıların tespit edilenden çok daha yüksek olabileceği belirtildi. Savaştan kaçmayı başaran sivilleri ise zorlu şartlar bekliyor.



Moldova'nın Ukrayna sınırındaki Palanca köyünde kurulan kamp alanında ise sığınmacılar dondurucu soğukla mücadele ediyor.



ZELENSKİ: UKRAYNA'DA 11 PARTİNİN FAALİYETLERİ DURDURULDU



Diğer taraftan, Zelenski sosyal medya hesabından halka seslendi. Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi'nin, sıkıyönetim dönemi boyunca bazı siyasi partilerin faaliyetlerini askıya almaya karar verdiğini belirtti. Ukrayna lideri, bu çerçevede 11 partinin faaliyetlerinin durdurulduğunu aktardı. Zelenski, Mariupol kentine düzenlenen Rusya saldırılarının ise tarihe "savaş suçu" olarak geçeceğini söyledi. Mariupol şehir konseyiyse binlerce kent sakininin Rus topraklarına sürüldüğünü açıkladı.

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21/03/2022 10:26