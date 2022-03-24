Rusya-Ukrayna savaşında 29. gün...

Rusya ve Ukrayna arasında 24 Şubat’ta başlayan savaş devam ediyor.

Ukrayna'da Rus güçlerinin ilerleyişi yavaşladı. Karadan harekatı kısıtlanmış görünen Rus ordusu Azak Denizi ve Sivastopol'dan Ukrayna'yı seyir füzeleriyle vurmayı sürdürüyor.

UKRAYNA: RUS ORDUSUNA AİT ÇIKARMA GEMİSİ VURULDU



Ukrayna Deniz Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, "İşgal altındaki Berdyansk limanında işgalcilerin Karadeniz filosuna bağlı büyük çıkarma gemisi 'Orsk' imha edildi" denildi.



Ukrayna Deniz Kuvvetlerinin Facebook hesabından, Berdyansk limanında bir geminin yanması ve patlamalara ilişkin görüntüler de paylaşıldı.

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon Rusya'nın savaş gücünün yüzde 10'unu kaybettiğini duyurdu.



Kiev belediye başkanı Vitali Kliçko Kiev yakınlarındaki Makarin ve İrpin kasabalarının Ruslardan geri alındığını açıkladı.

HARKOV BELEDİYESİ: SİVİLLERİN YAŞADIĞI 998 BİNA VURULDU

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırılarında birçok kentte yıkım giderek artıyor. Rus bombardımanlarının hedefindeki Harkov kentindeki yıkıma ilişkin belediye tarafından açıklama yapıldı.



Açıklamada, "998’i sivil yaşam alanı olan bina dahil toplam bin 143 nokta bombalandı. Harkov’u ordu, yerel kuvvetler ve halk savunuyor. Gönüllüler imkanlar dahilinde zarar gören binaları onarıyor" denildi.



Öte yandan belediye tarafından daha önce yapılan bir açıklamada, Rus saldırılarının başlamasından bu yana Harkov’da yaklaşık 15 bin kişinin metro istasyonlarında yaşadığı belirtilmişti.

"RUSYA BİR AYDA KİEV'İ KUŞATAMADI"

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Rusya'nın, Donetsk ve Luhansk bölgelerinin idari sınırlarına giremediğini, Kiev şehrini kuşatamadığını ve Ukrayna'nın sol yakası üzerinde kontrol kurma görevini yerine getirmediği belirtildi.



Açıklamada, Rusya'nın Kiev, Çernigiv, Sumi, Harkiv ve Mariupol'u ele geçirmek amacıyla saldırıyı yeniden başlatma girişimlerinden vazgeçmediğine dikkat çekildi.



Rusya Silahlı Kuvvetlerin cephedeki durumu iyileştirmek için, Ukrayna sınırlarına yeniden konuşlandırma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.



Son 24 saatte, Kalinovka, Gorinka, Puşa-Voditsa, Novıye Petrovtsi, Romanovka ve Kiev şehrinin kuzeydoğusunun topçu atışlarıyla vurulduğu hatırlatıldı.



Mariupol'daki sivil altyapı tesislerinin de hava ve topçu atışları altında kalmaya devam ettiği aktarıldı.

"UKRAYNA SADECE BAŞLANGIÇ"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Ukrayna'nın, Rusya Federasyonu'nun güvenliğini hiçbir zaman tehdit etmediğini belirterek, dünya kamuoyuna savaşı durdurmaları çağrısında bulundu.

Rusya'nın savaşının sadece Ukrayna'ya karşı açılan bir savaştan ibaret olmadığına dikkati çeken Zelenski, şöyle devam etti:



"Ukrayna toprakları Rusya için sadece bir başlangıç. Rusya, Avrupa'daki ve dünyadaki tüm insanların özgürlüğünü almaya çalışıyor" dedi.



Dünya kamuoyuna seslenen Zelenski, "Hepimiz Rusya'yı durdurmalıyız, dünya savaşı durdurmalı. Ukrayna'yı desteklemek için çalışan herkese minnettarım ama savaş devam ediyor. Sivillere yönelik terör devam ediyor. Bir ay oldu. Bu çok uzun. Kalbim, Ukraynalıların kalbi ve dünyadaki tüm özgür insanların kalbi kırılıyor. Bu yüzden sizlerden savaşa karşı çıkmanızı istiyorum" diye konuştu.

Rusya saldırısı altındaki Ukrayna'nın Harkiv kentinde, bir yerleşim yerinde bulunan bina bombardıman sonucu hasar gördü.

DSÖ: SAĞLIK MERKEZLERİNE 64 SALDIRI DÜZENLENDİ

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Rusya'nın saldırılarının sürdüğü Ukrayna'da şimdiye kadar sağlık hizmeti veren merkezlere 64 saldırı yapıldığını duyurdu.



Örgütten yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna'da savaşın sağlık sistemine olumsuz etkileri ele alındı.

Ülke genelinde 1000'e yakın sağlık tesisinin çatışma hattında yer aldığı, bu nedenle çok sayıda hastanın tedavi sürecinin aksadığı kaydedildi.

LAVROV'DAN AÇIKLAMA



Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, “Ukrayna'yla müzakereler zor, Kiev sürekli pozisyonunu değiştiriyor” derken, “Ukrayna'ya barış gücü göndermek Rusya ve NATO arasında direkt çatışmaya yol açabilir” diye konuştu.

Avrupa'dan Rusya'ya 346 milyon euro değerinde silah ihracatı yapıldı.

RUSYA, ABD’YE, “İSTENMEYEN KİŞİ” LİSTESİNİ SUNDU



Rusya’nın Ukrayna’ya saldırılarının ardından Amerika Birleşik Devletleri (ABD), New York’taki BM Daimi Temsilciliği’nde çalışan 12 Rus diplomatı sınır dışı etti.



ABD’nin bu kararının ardından Rusya’dan da misilleme gelerek ABD’nin Moskova Büyükelçiliğinden üst düzey bir diplomat çağırıldı.



Rusya Dışişleri Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada çağırılan ABD’li diplomata nota verildiği belirtilerek, “23 Mart'ta ABD'nin Moskova'daki diplomatik misyonunun Dışişleri Bakanlığı'na çağrılan üst düzey diplomatına, Washington tarafından Rusya’nın New York’taki Daimi Temsilciliği’nde görevli diplomatların sınırdışı edilmesine karşılık olarak ‘istenmeyen kişi’ ilan edilen ve sınır dışı edilecek olan Amerikan diplomatik çalışanlarının listesini içeren nota sunuldu” denildi.

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24/03/2022 10:23