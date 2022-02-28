Rusya-Ukrayna savaşında müzakereler başlıyor

Rusya'nın Ukrayna saldırısı sürerken müzakere seçeneği masaya geliyor.

Görüşmeler için seçilen adres ise Kiev yönetiminin ilk başta reddettiği Belarus oldu.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski iki ülkeden temsilcilerin Belarus'ta görüşmelere başlayacağını duyurdu.

Zelenski sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Ukrayna heyetinin, Ukrayna-Belarus sınırındaki Pripyat ırmağı bölgesinde Rus heyetiyle ön koşulsuz olarak görüşme konusunda anlaştık" demişti.

Rusya ordusunun bir kısmı Belarus'tan Ukrayna'ya saldırmıştı. Kiev yönetimin bu nedenle Belarus'ta tarafsız bir görüşmenin gerçekleşmeyeceğini söylemişti. Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile görüşen Ukrayna lideri güvenlik konusunda güvence aldığını söyledi.

İŞTE MÜZAKERE MASASI

Belarus Dışişleri Bakanlığı, müzakerelerin yürütüleceği masayı paylaştı

Zelenski, ""Lukaşenko, Ukrayna heyetinin seyahat, müzakere ve dönüşleri esnasında Belarus topraklarındaki bütün uçak, helikopter ve roketlerin yerde kalması konusunda sorumluluğu üstlendi" diye konuştu.

RUS HEYETİ BELARUS'TA

Rus heyeti görüşme için adres gösterdiği Belarus'ta vardıktan sonra Kiev'den gelecek yanıtı beklemeye başlamıştı.

Görüşme için aralarında İstanbul'un da olduğu farklı lokasyonlar öneren Zelenski hükümeti Rusya'nın talebini kabul etti.

Rusya'nın Ukrayna ile müzakere yapacak heyetin başkanı Rusya Devlet Başkanı Müşaviri Vladimir Medinskiy, Kiev'e saat 15.00'e kadar süre tanındığını ancak cevabın daha geç geldiğini söyledi.

İki ülkeden heyetler Gomel bölgesinde bir araya gelecek.

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28/02/2022 08:49