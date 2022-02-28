Rusya-Ukrayna savaşında müzakereler başlıyor

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrasında ilk müzakereler başlıyor.

Ukrayna ve Rusya heyetlerinin bugün Belarus sınırında yapacağı görüşmeden önce açıklama yapan Rus müzakereci Vladimir Medinsky, Rusya'nın Ukrayna ile bir anlaşmaya varmakla ilgilendiğini belirtti.

Belarus Dışişleri Bakanlığı, müzakerelerin yürütüleceği masayı paylaştı. Belarus Dışişleri Bakanlığı sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Rus ve Ukrayna bayraklı uzun bir masanın resmini yayınlayarak, "Rusya ile Ukrayna arasında Belarus'ta yapılacak görüşmelerin yeri hazırlandı, heyetlerin gelmesi bekleniyor" dedi. Ülkenin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Anatoly Glaz, "Müzakereler, tüm delegasyonlar buluşma noktasına varır varmaz başlayacak" dedi.

İki ülkenin heyetleri Belarus'ta birazdan bir araya gelirken, görüşmelerde ön şartın sunulmadığı aktarıldı. Interfax haber ajansı, Rus müzakerecinin Rusya'nın en kısa sürede Ukrayna ile anlaşmaya istekli olduğunu bildirdi. Müzakerecinin “Her türlü anlaşma iki tarafın da çıkarına olacaktır” dediği vurgulandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski iki ülkeden temsilcilerin Belarus'ta görüşmelere başlayacağını duyurdu.

Zelenski sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Ukrayna heyetinin, Ukrayna-Belarus sınırındaki Pripyat ırmağı bölgesinde Rus heyetiyle ön koşulsuz olarak görüşme konusunda anlaştık" demişti.

Rusya ordusunun bir kısmı Belarus'tan Ukrayna'ya saldırmıştı. Kiev yönetimin bu nedenle Belarus'ta tarafsız bir görüşmenin gerçekleşmeyeceğini söylemişti. Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile görüşen Ukrayna lideri güvenlik konusunda güvence aldığını söyledi.

Zelenski, ""Lukaşenko, Ukrayna heyetinin seyahat, müzakere ve dönüşleri esnasında Belarus topraklarındaki bütün uçak, helikopter ve roketlerin yerde kalması konusunda sorumluluğu üstlendi" diye konuştu.

Ukraynalı yetkililer, Rus heyetiyle barış görüşmelerine başlamak için heyetlerinin Ukrayna-Belarus sınırına ulaştığını duyurdu.

Yetkililer gündemlerindeki ana konunun ateşkes ve Ukrayna topraklarından askerlerin çekilmesi olduğunu açıkladı.

Daha önce, lojistik ve güvenlik sorunları nedeniyle görüşmelerin ertelendiği bildirilmişti.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Pazar günü yaptığı konuşmada, bu görüşmelerden bir ilerleme beklemediğini söylemişti. Ancak, küçük de olsa bu şansı denemeleri ve kullanmaları gerektiğini de sözlerine eklemişti.

Bu habere tepkiniz:



28/02/2022 11:52