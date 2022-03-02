Rusya Ukrayna savaşında son gelişmeler!

Ukrayna'da çatışmalar sürüyor. İşte yaşanan son gelişmeler

Rusya birlikleri tarafından gönderilen seyir füzesinin Harkov Belediye Binası'nı vurduğu iddia ediliyor

Harkov Devlet İdaresi Başkan Yardımcısı Roman Semenukha'ya göre Rusya birlikleri tarafından gönderilen bir seyir füzesi Harkov Belediye Binası'nı vurdu.

Rusya sınırına 48 metre uzaklıkta ve ülkenin ikinci büyük kenti olan Harkov'da, iki gündür yoğun bombardıman yaşanıyor.

Rus askerlerin gece saatlerinde bölgeye girmesinin ardından sokaklarda çatışmalar yaşandığı da iddia ediliyor.

Kiev Belediye Başkanı: Düşman güçleri yaklaşıyor, çatışmalar kent eteklerinde

Ukrayna’nın başkenti Kiev’de belediye başkanı, kent sakinlerini Rus güçlerinin kente doğru hareket ettiği uyarısında bulundu ve halkı evlerinde kalmaya ve şehri savunmaya hazırlanmaya çağırdı.

Belediye başkanı Vitaliy Klitschko, "Düşman güçleri daha da yaklaşıyor" dedi ve çatışmaların artık başkentin eteklerinde görüldüğünü söyledi.

Klitschko, "Kiev'i hazırlıyoruz ve savunacağız! Tüm Kievlileri metanetlerini kaybetmemeye çağırıyorum” dedi.

Kiev şimdiye kadar Rus işgal girişimlerine direndi.

65 km uzunluğunda bir Rus zırhlı araç konvoyu şehre kuzeyden yaklaşıyor. Yorumcular, konvoyun batıdan bir işgal girişimine destek sağlamak için orada olabileceğini belirtiyor.

Petrolün varili 113 doları gördü

Ukrayna'da çatışmalar sürerken, piyasaları yatıştırmaya yönelik yeni önlemlere rağmen küresel petrol fiyatları artmaya devam ediyor.

Petrol fiyatları için uluslararası gösterge olan Brent ham petrolü, varil başına 113 dolara çıkarak Haziran 2014'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Uluslararası Enerji Ajansı üyelerinin acil durum stoklarından 60 milyon varil petrolü piyasaya salmayı kabul etmesinden sonra da petrol fiyatları yükselmeye devam etti.

Rusya dünyanın en büyük enerji üreticilerinden biri ve yatırımcılar petrol veya gaz arzının etkilenebileceğinden endişe ediyor.

Euro Bölgesi enflasyonu Şubat’ta yüzde 5,8’e tırmandı

AB'nin resmi istatistik kurumu Eurostat, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Euro Bölgesi enflasyonunun Şubat ayında yüzde 5,8'lik yeni bir rekor seviyeye yükseldiğini ve bunda esas olarak artan enerji fiyatlarının etkili olduğunu söyledi.

Avrupa'da doğal gaz fiyatları rekor seviyeye ulaştı.

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02/03/2022 14:32