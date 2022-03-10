Rusya-Ukrayna-Türkiye üçlü dışişleri bakanları toplantısı başladı

Türkiye barışa kapı aralıyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya ve Ukraynalı mevkidaşlarını Antalya’da bir araya getirdi. Çavuşoğlu, Lavrov ve Kuleba görüşmesi başladı.

Dünyanın gözü bugün Antalya'da... Krizin başlamasından bu yana Ukrayna ile Rusya arasındaki en üst düzey görüşme bugün Antalya'da yapılıyor.



Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmaların durması ve kalıcı barış için çaba sarf etmeyi sürdüren Türkiye, Rusya-Ukrayna savaşının başından bu yana Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba'yı ilk kez burada bir araya getirdi.

Toplantı öncesi iki bakanla ayrı ayrı görüşmeler yapan Çavuşoğlu, üçlü görüşme öncesi de Lavrov ve Kulebayı kapıda karşıladı.

Türkiye'nin yoğun diplomatik çabalarının sonuç vermesiyle düzenlenen toplantı ile öncelikle çatışmaların durması ve iki ülke arasında kalıcı ateşkesin sağlanması amaçlanıyor.



Türk diplomasisi sonuç verdi



Toplantının, Rusya'nın Ukrayna saldırılarının sona ermesi için bir dönüm noktası olması temenni ediliyor.



Mevkidaşlarıyla temaslarını hız kesmeden sürdüren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, çatışmalar başlamadan önce de Sergey Lavrov ve Dmitro Kuleba'yı 11-13 Mart'ta düzenlenecek Antalya Diplomasi Forumu (ADF) kapsamında bir araya getirme teklifinde bulunmuştu.

Antalya Diplomasi Forumu

Kritik zirveden bir gün sonra, Antalya Diplomasi forumu başlayacak. Mevlüt Çavuşoğlu'nun ev sahipliğinde düzenlenecek forumun açılış konuşmasını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapacak.

Foruma 3 bine yakın kişinin katılması bekleniyor. 19 devlet ve hükümet başkanı, 73 bakan ve 42 uluslararası teşkilat temsilcisi Antalya'da olacak.

Türkiye'nin ilişkilerde normalleşmeye gittiği Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan da katılımcılar arasında.

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10/03/2022 10:36