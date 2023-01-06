Rusya, Ukrayna'da 36 saatlik tek taraflı ateşkesi başlattı

Son dakika haberi! Rusya devlet televizyonun bildirdiğine göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in imzasıyla, Ukrayna'da tüm cephe boyunca 36 saatlik ateşkes yürürlüğe girdi.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya Savunma Bakanlığı'na Ukrayna'da bugün saat 12.00'den itibaren 36 saatliğine ateşkes uygulanması talimatı verdi.

Kremlin’den yapılan yazılı açıklamada, Putin’in, Savunma Bakanlığına Ortodoksların Noel dönemi nedeniyle Ukrayna’da geçici ateşkes talimatı verdiği belirtildi.



Ateşkesin 6 Ocak öğlen 12.00’den itibaren 36 saat uygulanacağı bilgisine yer verilen açıklamada, “Çatışmaların yaşandığı bölgelerde çok sayıda Ortodoks yaşadığı gerçeğine dayanarak insanların Noel döneminde dini törenlere katılabilmesi için Ukrayna tarafına da ateşkes ilan etme çağrısında bulunuyoruz” denildi.

RUSYA: UKRAYNA TOP ATIŞLARINA DEVAM EDİYOR

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rus askerleri ateşkese uyarken Ukrayna'nın askeri mevzilere ve Rusların yaşadığı yerlerdeki top atışlarına devam ettiği açıklandı.

Rus Ortodoks Kilisesi lideri Patrik Kirill, dün yaptığı açıklamada, 6-7 Ocak tarihlerini kapsayan Ortodoks Noeli döneminde Ukrayna’da ateşkes yapılması çağrısında bulunmuştu.



UKRAYNA'DAN ATEŞKES ÇAĞRISINA YANIT



Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, dün Rusya'nın ateşkes çağrısına yanıt verdi.

Zelenski, Rusya'nın Noel'i, Ukrayna güçlerinin Donbas'taki ilerleyişini durdurmak için kullanmak istediğini savundu.



Ukrayna lideri, "Dünyadaki herkes, Kremlin'in savaşı yenilenmiş bir güçle sürdürmek için savaştaki bir mühleti nasıl kullandığını biliyor" dedi.



Konuşmasının bir bölümünde Rusça konuşan Zelenski, Rusya'nın vatandaşlarına hitap ederek, geçen yıl 15 Kasım ve 12 Aralık'ta Rus hükümetine bir "Barış Formülü" sunduklarını ama Kremlin tarafından kabul edilmediğini kaydetti.

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06/01/2023 16:40