Rusya, Ukrayna'da Herson kentini ele geçirdiğini açıkladı

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02/03/2022

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Rusya, Ukrayna'da Herson kentini ele geçirdiğini açıkladı

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetlerinin Herson kentini tamamen ele geçirdiğini duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Ukrayna’nın Herson kenti ele geçirildi.

Operasyon sırasında Ukrayna’nın toplam bin 502 askeri altyapı tesisi devre dışı bırakıldı.

Rus ordusu, dün gece Herson’da sivillerin yaşadığı apartmanı havadan hedef almıştı.

Harkiv’in kamu binalarının olduğu yere düzenlenen füze saldırısında 7 sivil hayatını kaybetti, biri çocuk 24 kişinin yaralandı.

Harkiv Valisi Oleh Synyehubov, Rus güçlerin gün içerisinde Harkiv’deki konutlara, hastaneye, üniversiteye füze attığını, bunun savaş suçu olduğuna işaret etti.

Novo-Bavarskiy Caddesi’ndeki bir apartmanın Rus uçaklarının bombalaması sonucu tamamen yıkıldığını ve çok sayıda insanın enkaz altında kaldığı ifade edilmişti.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından Rusya’nın saldırılarına ilişkin açıklama yaptı.

Zelenskiy açıklamalarında Rusya’nın Harkiv’e olan saldırılarına da değindi ve “devlet terörü” dedi.

02/03/2022 10:12
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TAGS: rusya, ukrayna
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