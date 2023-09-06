Rusya: Ukrayna’da sabotaj gruplarının eğitim üssünü vurduk

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’da orduya ait sabotaj gruplarının eğitim üssünü uzun menzilli füzelerle vurduklarını duyurdu.

Bakanlıktan Rus ordusunun Ukrayna’daki eylemlerine ilişkin açıklama yapıldı.

Rus Hava-Uzay Kuvvetlerinin bazı hedeflere yönelik saldırı yaptığı bilgisine yer verilen açıklamada, “Bu gece Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri güçleri, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin sabotaj gruplarının eğitim üssüne yüksek hassasiyetli uzun menzilli silahlarla grup saldırısı gerçekleştirdi. Hedefler vuruldu. Saldırı amacına ulaştı.” ifadelerine yer verildi.

-“Zaporijya yönünde Rus ordusunun pozisyonunda değişiklik yok”

Rus birliklerinin Zaporijya yönünde Verbovoye ve Rabotino yerleşim bölgelerine yönelik Ukrayna ordusunun 4 saldırısını püskürttüğü kaydedilen açıklamada, “Rus birliklerinin taktik pozisyonunda herhangi bir değişiklik yok.” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Rus ordusunun bugüne kadar Ukrayna’ya ait 467 uçak, 248 helikopter, 6 bin 426 insansız hava aracı, 435 hava savunma füze sistemi, 11 bin 696 tank ve zırhlı araç, 1148 çok namlulu roketatar, 6 bin 253 obüs ve havan topu, 12 bin 749 özel askeri aracın imha edildiği vurgulandı.