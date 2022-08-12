Rusya: Ukrayna'da toplam 4 bin 293 tank ve zırhlı araç imha ettik

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 4 bin 293 tank ve zırhlı aracın yok edildiğini bildirdi.

Konaşenkov, Rus ordusunun Ukrayna'daki eylemleri konusunda bilgi paylaşımında bulundu.

Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine bağlı 14. Mekanize Tugayı'nın kayıplarının 2 binden fazla olduğunu ileri süren Konaşenkov, Mıkolayiv bölgesinde 28. Mekanize Tugayı'nın geçici pozisyonlarına yönelik yüksek hassasiyetli silahla düzenlenen saldırıda 100'e yakın asker ile 9 askeri teçhizatın yok edildiğini kaydetti.

Konaşenkov, Donetsk bölgesinde 58. Motorlu Piyade Tugayı'na bağlı 40 asker ile 5 otomobilin imha edildiğini belirterek Rus güçlerinin Ukrayna'daki askeri unsurlara yönelik saldırılarına devam ettiğini söyledi.

Son 24 saatte Ukrayna ordusuna ait 5 yönetim merkezi ve 6 mühimmat deposu ile yakıt deposunun yok edildiğini aktaran Konaşenkov, Donetsk bölgesinde ABD'nin Ukrayna'ya sevk ettiği "AN/MPQ-64" radar istasyonunun vurulduğunu ifade etti.

Konaşenkov, Ukrayna ordusuna ait 5 insansız hava aracının düşürüldüğünü belirterek "Nova Kahovka kentinin yakınlarında 2 HIMARS çok namlulu roketatar füzesi havada vuruldu." dedi.

Sözcü Konaşenkov, "Ukrayna'da bugüne kadar 267 uçak, 146 helikopter, 1732 insansız hava aracı, 365 hava savunma füze sistemi, 4 bin 293 tank ve zırhlı araç, 797 çok namlulu roketatar, 3 bin 290 obüs ve havan topu ve 4 bin 844 özel askeri araç imha edildi." diye konuştu.

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12/08/2022 16:43