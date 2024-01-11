Rusya: Ukrayna'nın füze sistemlerimizi vurma girişimi nükleer silah kullanma sebebi

Medvedev, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın "Rus topraklarındaki füze fırlatma sistemlerinin vurulması gerektiği" yönündeki açıklamasını değerlendirdi.

Bunun "saldırganlık" olarak kabul edileceğini belirten Medvedev, "Bu, meşru müdafaa hakkı değil, açıkça böyle bir devlete nükleer silah kullanmamız için sebeptir." ifadesini kullandı.

Rus ordusunun Ukrayna'daki askeri unsurlara sürekli saldırılar düzenlediğine dikkati çeken Medvedev, saldırılarda nükleer silah hariç çeşitli silahlar kullanıldığını aktardı.

Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığı Sözcüsü Yuriy İgnat, Rusya'nın S-300 füzelerini vurmak için kaynaklarının yetmeyeceğini ve bu nedenle Rus topraklarındaki fırlatma sistemlerinin vurulması gerektiğini dile getirmişti.