Rusya: Ukrayna'nın İHA ile Rus topraklarına saldırı düzenleme girişimi engellendi

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09/01/2024

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Rusya: Ukrayna'nın İHA ile Rus topraklarına saldırı düzenleme girişimi engellendi

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın insansız hava araçları (İHA) ile Rus topraklarına saldırı düzenleme girişiminin engellendiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kiev yönetiminin, Rusya'nın Bryansk, Kursk ve Oryol bölgelerine İHA'lar ile "terör saldırısı" düzenleme girişiminde bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, girişimlerin engellendiği ve 6 İHA'nın Rus hava savunma sistemlerince vurulduğu aktarıldı.

09/01/2024 18:41
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TAGS: Rusya: Ukrayna’nın İHA ile Rus topraklarına saldırı düzenleme girişimi engellendi
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