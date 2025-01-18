Rusya: Ukrayna'ya ait 46 İHA'yı Rus bölgeleri üzerinde yok ettik

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya ait 46 insansız hava aracının (İHA) gece Rusya üzerindeki bölgelerde imha edildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna'nın gece İHA'larla Rus topraklarına saldırı girişiminde bulunduğu belirtildi.

Rus hava savunma sistemleri tarafından 46 İHA'nın vurulduğu kaydedilen açıklamada, bunlardan 18'inin Bryansk, 11'inin Kursk, 7'sinin Kaluga, 5'inin Tula, 3'ünün Belgorod ve 2'sinin de Voronej bölgeleri üzerinde düşürüldüğü bilgisine yer verildi.

Ukrayna ordusu zaman zaman Rusya'daki bölgelere İHA'larla saldırı düzenliyor.