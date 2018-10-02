Rusya, uydusavar füze sistemi test ediyor olabilir

Aviation Week & Space Technology (AW&ST) dergisi, Rusya'nın, düşmana ait uyduları vurma veya yörüngeye mini uydular gönderme kapasitesine sahip bir uydusavar füze sistemini test etmekte olabileceğini belirtti.

Eylül ayı ortasında Moskova Bölgesi'nde görülen '79M6' füzesiyle donatılmış MiG-31 uçağından yola çıkan AW&ST, bu füzenin 1984 yılında geliştirilmeye başlanan 'Kontakt' uydusavar sistemine ait olduğunu yazdı.

"Bu sistemde '79M6' füzesiyle donatılan MiG-31'ler kullanıldı. 4.5 ton ağırlığındaki füze, 2.2 Mach hıza çıkabiliyor ve 22 kilometre irtifadaki hedefleri vurabiliyor" diye devam eden AW&ST, Sovyetler Birliği'nin dağılması yüzünden projenin rafa kaldırıldığını kaydetti.

Dergi, bugün Rusya'nın 'Kontakt' uydusavar sistemi projesini hayata geçirmek istediğinin altını çizdi.