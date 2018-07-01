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Rusya ve askeri muhaliflerin Dera'daki ateşkes görüşmeleri sonuçsuz kaldı

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01/07/2018

Rusya ve askeri muhaliflerin Dera'daki ateşkes görüşmeleri sonuçsuz kaldı
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Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin  hedefindeki Dera ilinde askeri muhalifler ile Rus heyetinin, Dera'da kalıcı  ateşkes şartlarını konuşmak için gerçekleştirdikleri toplantı başarısızlıkla  sonuçlandı.

AA muhabirlerinin yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, Dera'daki  askeri muhaliflerin temsilcileri ile Rus heyeti Busra eş-Şam ilçesindeki bir  askeri noktada bir araya gelerek, Dera'daki kalıcı ateşkesin şartlarını görüştü.

Deralı askeri muhaliflerin kurduğu Merkezi Operasyon Odası Sözcüsü  İbrahim Cebbavi, toplantıya ilişkin AA muhabirine açıklama yaptı.

Cebbavi, "Ruslarla yapılan görüşme başarısızlıkla sonuçlandı. Rusların  sunduğu şartlar çok aşağılayıcıydı. Bunun üzerine muhalifler toplantıdan  çekildi." dedi.

Rus heyetinin kabul edilemeyecek şartlar sunduğunu anlatan Cebbavi,  "Toplantıda, Suriye'nin güneyinin tümünü Esed rejimine teslim etmemizi istediler.  Özgür Suriye Ordusu'ndan elindeki bütün ağır ve hafif silahları teslim etmesi  istendi. Daha sonra uzlaşı sürecinin başlayacağı ifade edildi. Ayrıca rejimin  tutuklama listesindekilerinin de mahkeme karşısına çıkarılması şartını sundular."  diye konuştu.

Rejim güçleri ve destekçileri, 20 Haziran'da ülkenin güneybatısındaki  Dera ilinde askeri muhaliflerin kontrolündeki bölgeleri ele geçirmek için  Rusya'nın hava desteğiyle askeri operasyon başlatmıştı.

Dera'daki operasyonda, rejim ve destekçileri 317 kilometrekarelik bir  alanda ilerleyerek, bazı sivil yerleşimleri ele geçirdi.

Saldırılarda 100'den fazla sivil can verdi

Görüşmelerin gerçekleştiği sırada Sivil Savunma (Beyaz Baretliler)  kaynaklarından yapılan açıklamada, rejim güçlerinin Dera'nın doğu kırsalındaki  Ghasam beldesine düzenlediği varil bombası saldırısında 7 sivilin yaşamını  yitirdiği kaydedildi.

Böylece rejimin başlattığı askeri operasyonda 20 Haziran'dan bu yana  en az 104 sivil hayatını kaybetti.

Rejimin Dera'daki sivili yerleşimlere karadan ve havadan düzenlediği  şiddetli saldırılar sonucu en az 150 sivilin ülkenin güneyindeki Ürdün ve İsrail  sınırını yakınına göç etti.

Ülkenin güneybatısındaki Dera ve Kuneytra illeri, Astana süreci  garantörleri Türkiye, İran ve Rusya'nın Mayıs 2017'de oluşturduğu 4 gerginliği  azaltma bölgesinden biriydi. Rusya, ABDve Ürdün, 2 ay sonra Dera ve Kuneytra'yı  özel bir anlaşma kapsamına almıştı.

ABD de bölgede desteklediği muhaliflere yardımlarını kesmişti.

Birleşmiş Milletler (BM) yetkilileri, Dera'da 750 bin kişinin  hayatından endişe ettiklerini sık sık tekrarlıyor.

BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'nın danışmanı Jan  Egeland, bölgede önceki gün 5 sağlık merkezinin hedef alındığını bildirmişti.  Egeland'ın açıklamasının hemen ardından, kentin doğu kırsalında hizmet veren  hastane vurulmuş ve hizmet dışı kalmıştı.

 

Dünya Müslüman Alimler Birliğinden Dera çağrısı

Dünya Müslüman Alimler Birliği, Suriye'nin  güneybatısındaki Dera ilinde Suriye halkına yönelik işlenen insanlık suçlarının  acilen durdurulması çağrısında bulundu. 

Birlikten yapılan yazılı açıklamada, Dera'da Suriyelilere yönelik  işlenen insanlık suçlarının acilen durdurulması için Birleşmiş Milletler (BM) ile  İslam ve Arap ülkelerine çağrıda bulunularak, "Esed rejimi ve müttefiklerinin  gerçekleştirdiği bu saldırılar, insanlığa karşı işlenmiş savaş suçları boyutuna  ulaşmaktadır. Suriye halkının onurunu korumak için buna bir çözüm bulunması  gerekiyor." denildi.

Açıklamada ayrıca, insani yardım kuruluşlarına "savaş mağdurları ile  yerlerinden edilmiş kişilere karşı görevlerini yerine getirme ve Ürdün'e de bu  konuda destek olma" çağrısında bulunuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Birliğin Genel Sekreteri Ali  Karadaği ise Dera'da yaşananlardan ve uluslararası toplumun Suriye'yi yüzüstü  bırakmasından üzüntü duyduğunu ifade etti.

"Dera'da yaşananlara yönelik rapor ve görüntülerin söz konusu suçların  'savaş suçları' düzeyinde olduğunu ortaya koyduğunu" aktaran Karadaği, bu vahşi  saldırıları en şiddetli şekilde kınadığını kaydetti.

Açıklamada, Dera'daki çatışmalar nedeniyle yerlerinden olanların  sayısının 150 bine ulaştığına işaret edildi ve tüm yardım kuruluşlarına bu  kişilere destek olma çağrısı da yapıldı.

Rejim ve destekçileri, Şam'daki Doğu Guta ve ülkenin orta kesimindeki  Humus gerginliği azaltma bölgelerini ele geçirdikten sonra 20 Haziran'da ülkenin  güneybatısına yönelik operasyon başlatmıştı.

Birleşmiş Milletler yetkilileri, Dera'da 750 bin kişinin hayatından  endişe ettiklerini sık sık tekrarlıyor.

Ülkenin güneybatısındaki Dera ve Kuneytra illeri, Astana süreci  garantörleri Türkiye, İran ve Rusya'nın Mayıs 2017'de oluşturduğu 4 gerginliği  azaltma bölgesinden birisiydi. Rusya, ABD ve Ürdün, 2 ay sonra Dera ve  Kuneytra'yı özel bir anlaşma kapsamına almıştı. ABD de bölgede desteklediği  muhaliflere yardımlarını kesmişti.

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TAGS: Suriye, Beşşar Esed rejimi, Dera, Rusya, görüşme, ateşkes, haber
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