Rusya ve Çin imzayı attı: Nükleer hamlesi

Rusya ve Çin, nükleer enerji alanında işbirliğini büyütüyor. Çin Ulusal Nükleer Şirketi (CNNC) ile Rusya Devlet Nükleer Enerji Kurumu Rosatom, hızlı nötron reaktörü CFR-600'ün Çin'de inşası ile Tianwan santralinin 7 ve 8'inci reaktörlerinin yapımının da aralarında bulunduğu 4 ayrı işbirliği anlaşması imzaladı.

WNN'nin haberine göre, Şangay'da düzenlenen Çin Uluslararası İthalat Fuarı, Çin ve Rusya arasında yeni bir nükleer işbirliğine zemin hazırladı.

Türkiye'nin ilk nükleer santrali olan Akkuyu NGS'yi yapan Rosatom'un mühendislik alanındaki yan kuruluşu JSC ASE Engineering Company ile CNNC, iki ülke arasında nükleer enerji alanında işbirliğinin geliştirilmesi için dört ayrı anlaşma imzaladı.

Bu işbirlikleri arasında, Çin'de hızlı nötron nükleer reaktörü CFR-600'ün inşa edilmesi ile Tianwan NGSnin 7'inci ve 8'inci reaktörlerinin kurulması da bulunuyor.

Rosatom'un makine yapımı alanında yan kuruluşu olan JSC 'OKBM Afrikantov' şirketi de CNNC ile ekipman temini ve belgelerin incelenmesi hizmetlerinin yanı sıra, yazılım kullanma hakkı için lisans verilmesine ilişkin sözleşme imzaladı.

2026 YILINDA 7. REAKTÖR DEVREDE

Tianwan Nükleer Güç Santralinin dördüncü (santralin 7'inci ve 8'inci güç üniteleri) aşamasının inşaat çalışmaları için Rusya ve Çin arasında protokol ve çerçeve sözleşmesi imzalandı. Buna göre, 2026 yılında 7'inci, 2027 yılında ise 8'inci reaktörün devreye girmesi öngörülüyor.

HIZLI NÖTRON REAKTÖRÜ ÇALIŞMALARI

Hızlı nötron reaktörlerinin, Çin'in nükleer enerji alanında gelişmesinde önemli bir rol oynaması planlanıyor. Çin, hızlı nötron reaktörü CFR-600'ü inşa etmek için 2017 yılında Rusya'yla işbirliğine gitmiş ve yılsonunda çalışmalara başlamıştı. Hızlı nötron reaktörlerinin radyoaktif atık miktarının azaltılmasında da etkili olacağı öngörülüyor.

Uzmanlara göre hızlı nötron reaktörlerinin yapım teknolojisinde dünyada ilk sırada yer alan Rusya, hızlı reaktör projelerinin güvenilirliği ve güvenliğine ilişkin deneysel bilgi birikimine sahip olan tek ülke olarak dikkat çekiyor.