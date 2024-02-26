Rusya ve Çin'den dolarsızlaşma adımı

Rusya'nın Maliye Bakanı Anton Siluanov, Çin ile yuan tabanlı kredi konusunda yapılan görüşmeler hakkında bilgi verdi.

Rusya'nın Maliye Bakanı Anton Siluanov, Rusya Maliye Bakanlığı'nın Çinli muhataplarıyla bu konuda görüşmelerde bulunduğunu belirtti. Ancak, henüz bir kararın alınmadığını ifade etti ve konunun değerlendirilmeye devam ettiğini vurguladı.

Siluanov, RIA haber ajansına yaptığı açıklamada, "Bu konuyu geçen yılın sonunda bakanlıklar arası diyalogda ele almıştık" dedi.

Siluanov, Moskova'nın Çin ya da Avrasya Ekonomik Birliği ülkeleriyle dijital para birimleriyle ödemeleri test etmeye hazır olduğunu ve bu fikri ortaklarıyla birlikte teşvik edeceğini belirtti.

Rus Merkez Bankası'nın varlıkları dondurulmuştu

Avrupa Birliği ve G7 ülkeleri, Moskova'nın 2022'de Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından Rus Merkez Bankası'nın yaklaşık 300 milyar euroluk (323 milyar dolar) varlığını dondurmuştu.

AB ve G7 bir yılı aşkın bir süredir bu fonların kullanılıp kullanılamayacağını ve nasıl kullanılabileceğini tartışıyor.

Siluanov, "Batılı ülkelerin kararlarını takip ediyoruz: biz de (onlardan) daha azını dondurmadık" dedi.

Siluanov Rusya'nın bütçesinin "kontrol altında" olduğunu ve gelirlerin bu yıl beklenenden biraz daha yüksek geldiğini belirtti.