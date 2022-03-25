Rusya ve Ukrayna ilk kez esir asker değişimi yaptı

Rusya ve Ukrayna, savaşın bir ay önce başlamasından bu yana ilk esir asker değişimini gerçekleştirdikleri duyurdu.

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25/03/2022

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Rusya ve Ukrayna ilk kez esir asker değişimi yaptı

Rusya ve Ukrayna, savaşın bir ay önce başlamasından bu yana ilk esir asker değişimini gerçekleştirdikleri duyurdu.

Yetkililer, 10 Ukrayna askerinin 10 Rus askeriyle değiştirildiğini açıkladı.

Ayrı bir takas da denizde oldu. Odesa açıklarında batan bir gemiden kurtarılan 11 Rus sivil denizci ile Karadeniz'deki Yılan Adası'nın kontrolünü sağlamak isterken Rusların esir aldığı gemideki 19 Ukraynalı denizci takas edildi. 

Geminin kendisi Türkiye'deki bir liman üzerinden Ukrayna'ya iade edildi.

Bu haftanın başlarında Rusya ve Ukrayna, Ukrayna'nın güneydoğusunda Rus ordusu tarafından ele geçirilen Melitopol belediye başkanı için dokuz Rus mahkumu takas ettiklerini duyurdu.

25/03/2022 08:38
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TAGS: RUSYA, UKRAYNA, ASKER
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