Rusya ve Ukrayna yarın yeniden görüşecek

Ukraynalı üst düzey bir yetkili, Rusya’yla barış görüşmelerinin yarın çevrim içi olarak yeniden başlayacağını açıkladı. Taraflar, salı günü, İstanbul’da iki hafta sonra ilk kez yüz yüze görüşme için bir araya gelmişti.

Ukraynalı yetkililer, İstanbul’da yapılan bir önceki görüşmede iki ülke liderlerinin görüşmesi teklifinde bulunmuştu.

Ukraynalı müzakereci David Arakhamia sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Rusya’nın anlaşma taslağı üzerinde daha fazla çalışma yapılması gerektiğini söylediğini belirtti.

Hafta içinde İstanbul’da Rus ve Ukraynalı müzakere heyetleri arasında yapılan görüşmelerde Kiev taleplerini Rusya’ya yazılı olarak iletmişti.

Rusya, Ukrayna’daki çatışmayı sonlandırmak için Kiev’in yazılı önerilerini göndermesini memnunlukla karşıladıklarını ancak henüz bir dönüm noktası yaşanmadığını kaydetmişti.

ZELENSKİ: “DOĞUDA RUSYA’NIN YENİ SALDIRILARINA HAZIRLANIYORUZ”

Öte yandan Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, ülkesine ait güçlerin doğuda Rusya’nın yeni saldırılarına karşı hazırlık yaptığını bildirdi. Başkent Kiev yakınlarında Ukrayna güçlerinin direnişi karşısında ağır kayıplar yaşayan Rusya, savaşta rotasını doğudaki Donbas bölgesine çevireceğini açıklamıştı.

Zelenski, bugünün ilk saatlerinde yaptığı açıklamada, Rus birliklerinin Kiev ve Çernihiv’den uzaklaşma yönündeki hareketliliğinin, çekilmeden ziyade bu bölgeleri "savunanların çabalarının bir neticesi” olduğunu söyledi.

Ukrayna lideri, “Rus güçlerinin Donbas’ta yeni saldırılar için konuşlandığını” gördüklerini belirterek, “Bunun için hazırlanıyoruz” ifadesini kullandı.

Ukrayna güçlerinin gösterdiği direniş, Rusya’nın bir ayı aşkın süredir devam eden savaşta Kiev dahil herhangi bir büyük kenti ele geçirmesini engelledi. İstanbul’da bu hafta yapılan barış görüşmelerinin ardından Rusya, Kiev ve kuzeydeki Çernihiv kentleri yakınlarındaki askeri faaliyetlerini azaltacağı açıklamasını yapmıştı. Ancak Ukrayna ve ABD dahil Batılı müttefikleri, Rusya’nın bu sözüne şüpheyle yaklaşarak, bunu Rusya’nın kayıplarını yavaşlatmak ve yeni saldırılara hazırlanmak için tasarladığı bir oyun olarak nitelemişti.

Zelenski, Rus güçlerin savaşta en yoğun çatışmalara ve bombardımana sahne olan kentlerden Mariupol’un yarısını ele geçirdiğini söyledi. Rusya Savunma Bakanlığı ise kentte yarın ateşkes uygulamaya hazır olduklarını belirtti. Buna karşın Kiev, Rusya’ya daha önceki benzer taahhütlerini tam olarak yerine getirmemekle suçluyor. Moskova ise sivilleri hedef aldığı suçlamalarını reddediyor.

Bu habere tepkiniz:



31/03/2022 10:42