Rusya yüz yıldır ilk kez temerrüde düştü

Rusya, yaklaşık 100 milyon dolarlık 27 Mayıs vadeli iki eurobond kupon ödemesinde 1 aylık ek süre doldu. Bloomberg, Ukrayna işgalinin ardından yabancı para ödemelerinin sınırlandırıldığı ortamda farklı çözümlerle aylardır temerrütten kaçınan Rusya'nın temerrüde düştüğünü duyurdu.

Rusya'nın yükümlülüğünü karşılayacak parası ve isteği vardı ancak yaptırımlar bu ödemenin yapılmasını imkansız kıldı.

Ancak Rusya temerrüt ilanını kabul etmezken, ödemeyi yapacak yeteri kadar fonları bulunduğunu belirtti. Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov temerrüdü bir 'komedi' olarak yorumladı.

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27/06/2022 09:29