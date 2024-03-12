Rusya'da 15 kişiyi taşıyan askeri kargo uçağı düştü

Rusya Savunma Bakanlığı, kazanın İvanovo bölgesinde meydana geldiğini açıkladı. Ülke basını kazadan sağ kurtulan olmadığını duyurdu.

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12/03/2024

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Rusya'da 15 kişiyi taşıyan askeri kargo uçağı düştü. Rusya Savunma Bakanlığı, kazanın İvanovo bölgesinde meydana geldiğini açıkladı. Ülke basını kazadan sağ kurtulan olmadığını duyurdu.

Rusya'nın Ivanovo bölgesinde bir Il-76 kargo uçağı düştü.

Söz konusu uçağın içindeki 15 kişiyle birlikte kalkıştan kısa bir süre sonra motorlarından birinde çıkan yangın nedeniyle düştüğü açıklandı.

Rusya Savunma Bakanlığı, kazanın İvanovo bölgesinde meydana geldiğini açıkladı.

Rus çevrimiçi haber servisleri hayatta kalanın olmadığını söyledi.

Uçağın düştüğü anlar çevredeki görgü tanıkları tarafından saniye saniye kayıt altına alındı.

Görüntülerde uçağın düşmeden önce bir motorunun alev aldığı görüldü.

12/03/2024 15:05
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TAGS: rusya, kargo uçağı
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