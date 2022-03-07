Rusya′da 4 bin 600 gösterici gözaltında

Rusya'da dün düzenlenen savaş karşıtı gösterilerde en az 4 bin 600 kişi gözaltına alındı.

Rusya'da, Ukrayna ile savaşın durdurulması ve barışın sağlanması talebiyle izinsiz gösteriler yapıldı. Başta başkent Moskova ve St. Petersburg olmak üzere çeşitli kentlerde Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşa karşı düzenlenen eylemlere yüzlerce kişi katıldı.

Rusya'da "terörle bağlantılı şahıslar" listesine alınan Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın çağrısıyla yapılan gösteriler öncesi, Moskova'nın merkezindeki cadde ve meydanlarda polis tarafından sıkı güvenlik önlemleri alındı ve barikatlar kuruldu.

Girişi kapatılan Kızıl Meydan yakınlarındaki Manej Meydanı'nda toplanan kalabalık, Rus yönetiminden Ukrayna'daki savaşı durdurması ve barışı sağlamasını istedi.

St. Petersburg'daki "Gostinıy Dvor" isimli merkezin etrafında yüzlerce kişi savaş karşıtı slogan atarak pankartlarla yürüdü.

Bağımsız gözlemci grubu OWD-Info'nun verdiği bilgilere göre, Rusya'da dün düzenlenen savaş karşıtı gösterilerde en az 4 bin 600 kişi gözaltına alındı. Pazar günü 65 kentte Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini proteste etmek için gösteriler düzenlenediğini aktaran OWD-Info, Rusya'da işgalin başladığı 24 Şubat'tan bu yana düzenlenen protesto gösterilerinde gözaltına alınanların sayısının 13 bini geçtiğini duyurdu.

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07/03/2022 10:35