Rusya'da 80 yaşındaki kadının neredeyse hayatı boyunca beyninde iğneyle yaşadığı ortaya çıktı

Rusya'da 80 yaşındaki bir kadının, neredeyse tüm ömrü boyunca beyninde yaklaşık 3 santimetrelik bir iğneyle yaşadığı belirlendi.

The Independent'ın Sahalin Adası'ndaki sağlık yetkililerinin Telegram açıklamasına dayandırdığı haberine göre, kadının beynin yan lobundaki yaklaşık 3 santimetre uzunluğunda iğne, x-ray taramasında fark edildi.

Doktorlar, yaşlı kadının bebekliğinden bu yana hayatını beynindeki iğneyle geçirdiğini bildirirken, kadının sık sık baş ağrılarından muzdarip olduğu ifade edildi.

Doktorlar, kadının beyninden iğnenin çıkarılmasının olumsuz sonuçlanabileceği gerekçesiyle ameliyat kararı almazken riskli bir durum olmadığı belirtildi.

Rusya'nın Sahalin Adası'ndaki sağlık yetkilileri, "Sovyetler Birliği döneminde bazı yoksul ailelerin bakamayacakları çocuklarını öldürmek için bıngıldağına iğne batırdığı, kadının ailesinin bunu uygulamış olabileceği" değerlendirmesini yaptı.