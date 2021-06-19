Rusya'da alarm! Salgının durumu kötüleşti

Moskova Belediyesi Sağlık Departmanı’ndan yapılan yazılı açıklamada, başkentteki vatandaşların sağlığının korunmasına yönelik yeni önlemler alındığı belirtildi.

Hastanede tedavi gören vatandaşların çoğunun, bağışıklık seviyesinin düşük olduğuna işaret edilen açıklamada, "Bu, vatandaşlar için yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ilave tehditler oluşturmaktadır. Hastanede her hastanın izole edilmesi de mümkün değildir." denildi.

Söz konusu nedenlerden ötürü virüsün hastanelerde yayılma riskinin yüksek olduğu belirtilen açıklamada, "Bu bağlamda, hastaların güvenliği için rutin tedavilere yönelik geçici kurallar getirmek zorunda kaldık. Hastaların hastaneye yatmadan önce Kovid-19 aşısı olup olmadığını kontrol edeceğiz. Söz konusu yeni kurallar, onkolojik ve hematolojik hastalıkları bulunan vatandaşlar için geçerli olmayacaktır." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, yaptığı açıklamada, Moskova'daki Kovid-19 vakalarının yüzde 89,3'ünde Hint varyantına rastlandığını açıkladı.

"SALGIN DURUMU HIZLA KÖTÜLEŞİYOR" UYARISI

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, kentteki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili durumun beklenmedik bir şekilde kötüleştiğini belirterek, "Şu anda Moskova’da geçen yıl uğraştığımız Çin’den gelen virüs yerine daha agresif ve hızlı yayılan bir mutasyonla karşı karşıyayız." dedi.

Moskova’da 18 Haziran’da 9 bin günlük yeni vakanın tespit edilebileceğini belirten Sobyanin, "Moskova'daki salgın durumu hızla kötüleşiyor. Moskovalıların yüzde 60'ından fazlasının halihazırda hastalığı geçirmiş veya aşılı olması nedeniyle bu beklenmeyen bir durum. Vakalarda artış yerine düşüş bekleniyordu." diye konuştu.

Şehirde yayılan virüsün geçen yıl ortaya çıkan virüsten farklı olduğuna işaret eden Sobyanin, "Şu anda Moskova’da geçen yıl uğraştığımız Çin’den gelen virüs yerine daha agresif ve hızlı yayılan bir mutasyonla karşı karşıyayız. Durumumuzun farklı olduğunu anlamalı ve yeni çözümler üretmeliyiz." dedi.

Moskova’da salgına karşı önlemlerin sertleştirilebileceğini anlatan Sobyanin, "Sert önlemler için bazı kararlar almaya çok yakınız. Şehirdeki hastanelerin yatak kapasitelerini artırmamıza rağmen, bu kapasitelerin de bir sınırı var. Şu anda hizmet ve ulaştırma sektörlerinde çalışanları aşılamak ana hedefimiz." şeklinde konuştu.

SON 24 SAATTE 17 BİN 262 VAKA

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte vaka sayısı 17 bin 262 artarak 5 milyon 281 bin 309'a, ölenlerin sayısı ise 453 artışla 128 bin 445'e çıktı.

Moskova'da ise son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 9 bin 56 artarak 1 milyon 269 bin 145'e, ölenlerin sayısı 78 artışla 21 bin 276'ya yükseldi.

Kaynak: AA

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19/06/2021 10:05