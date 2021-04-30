Rusya'da aşı olana 10 yumurta

Rusya'nın uzak doğusundaki Habarovsk'ta hükümet, vatandaşları Covid-19’a karşı aşılama konusunda teşvik etmek için aşı yaptıran 60 yaş üstü kişilere 10 tane yumurtanın ücretsiz olarak verileceğini açıkladı.

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30/04/2021

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Rusya'da aşı olana 10 yumurta

Rusya'nın uzak doğu federal bölgesinde yer alan Habarovsk'ta hükümet, vatandaşları corona virüse karşı aşılamak için ilginç bir yönteme başvurdu.

Harabovsk Sosyal İşlerden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Yevgeny Nikonov, aşı yaptıran 60 yaş üstü kişilere 10 adet yumurtanın ücretsiz olarak verileceğini duyurdu.

Nikonov yaptığı açıklamada, bölgedeki yumurta üreticilerinin çok sayıda yumurtayı söz konusu vatandaşlar için tahsis ettiğini söyledi.

Corona virüs aşısı olmanın önemine de değinen Nikonov, önümüzdeki pazar günü kutlanacak Paskalya öncesinde aşı olacak 60 yaş üstü kişilere yumurta dağıtılması kararını olumlu bulduğunu belirtti.

Yumurta dağıtımının bugün ve yarın 14 aşı noktasında gerçekleştirileceği belirtilirken, 1.3 milyon nüfuslu Habarovsk Krayı'nda bugüne kadar 78 binden fazla kişiye aşı yapıldı.

Ülkede salgının başlangıcından bu yana tespit edilen toplam vaka sayısının 50 binden fazla olduğu, 380 kişinin ise Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

30/04/2021 14:08
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TAGS: rusya, aşı, yumurta, haberkıbrıs, koronavirğs
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